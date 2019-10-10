Президент Ильхам Алиев принял министра образования Турции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром образования Турции Зией Сельчуком, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя членов делегации, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать. Очень рад вас видеть. Уверен, что ваш визит будет успешным и наше сотрудничество в секторе образования продолжится.

Как вам известно, турецко-азербайджанские связи во всех областях находятся на высочайшем уровне. Нет такой сферы, где бы мы не сотрудничали. В том числе и руководимая вами сфера очень важна как для сегодняшнего дня, так и для будущего, чтобы наши грядущие поколения воспитывались в национальном духе, духе патриотизма, обладали знаниями, были грамотными и в будущем принимали активное участие в развитии наших стран. Искренне приветствую вас. Турецко-азербайджанское братство, единство несокрушимы. Мы видим прекрасные результаты во всех сферах – и в политической, и в экономической, транспортной, энергетической, культурной, образовательной областях.

Как вам известно, через несколько дней в Баку пройдет Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Мы серьезно готовимся к этой встрече, и уверен, что решения, которые будут приняты, еще больше укрепят единство тюркоязычных государств. Еще раз приветствую вас. Добро пожаловать.

Министр образования Турции Зия Сельчук сказал:

- Благодарю. Нам очень приятно, что Вы, Ваше превосходительство, приняли нас. Очень признателен, спасибо. Хотел бы передать приветствия господина Президента.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Передайте и мои приветствия.

Зия Сельчук: Наш Президент всегда выражает дружеское отношение к Вам. Вы также знаете, что постоянно подчеркивается лозунг «Одна нация, два государства» и отмечается значение этого вопроса.

Решение Вашего превосходительства об отмене визового режима для граждан Турции вызвало чувство большой радости в Турции. Господин Президент, хочу передать Вам это. Наше сотрудничество, находящееся на превосходном уровне, радует всех нас. Мы очень рады и расширению контактов наших граждан, и тому, что студенты приезжают на учебу в Турцию, и углублению экономического сотрудничества между Турцией и Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев сказал, что его связывают дружеские отношения с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства отметил, что они добились превращения дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией, которые являются большим достоянием, в прочное сотрудничество. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в мире нет других настолько близких друг другу стран, как Азербайджан и Турция.

Глава государства напомнил, что с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в прошлом году в Баку состоялся военный парад, военнослужащие Азербайджана и Турции плечом к плечу прошли торжественным маршем в центре Баку, отметил, что наши народа с чувством большой гордости наблюдали за этим.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области высшего и профессионального образования.

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