За последние годы свыше 30 азербайджанских учреждений приняли участие в 20 совместных проектах с ЕС - Янкаускас

11 октября 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние годы 34 различных азербайджанских организаций приняли участие в 21-м совместном проекте с Европейским союзом (ЕС).

Как сообщает в пятницу Trend , об этом сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас в ходе состоявшихся в Баку структурных консультаций по будущему программы «Восточного партнерства» ЕС.

Глава представительства отметил, что за многие годы сотрудничества Азербайджан проявил себя в качестве надежного партнера ЕС в сфере энергетики, и сегодня стороны продолжают сотрудничество в экономической и социальной сферах.

Кроме того, по словам Янкаускаса, Азербайджан лидирует по числу твиннинг-проектов.

«Несмотря на свое географическое расположение Азербайджан очень активен в связях с ЕС», - сказал глава представительства.

Отметим, что консультации по будущему программы «Восточного партнерства» ЕС являются частью неформального обмена мнениями между государствами-членами ЕС и странами-партнерами, старт которому был дан на Конференции высокого уровня, посвященной 10-й годовщине создания Восточного партнерства в мае 2019 года в Брюсселе.

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