БАКУ /Trend/ - Партия «Ени Азербайджан» распространила заявление в связи с несанкционированным шествием и антиконституционными призывами в Баку 19 октября, сообщает Trend.

В заявлении говорится: «19 октября некоторые деструктивные группы предприняли попытку провести в Баку несанкционированные уличные шествия и грубо нарушить общественный порядок. Правоохранительные органы предотвратили незаконное шествие с участием нескольких сотен человек.

Деструктивные группы внутри страны и антиазербайджанские элементы, нашедшие убежище за рубежом, во время попытки проведения уличного шествия и после его пресечения, используя социальные сети, выступили с антиконституционными призывами, допустили случаи грубого нарушения законов Азербайджана.

Партия «Ени Азербайджан» расценивает как попытку проведения несанкционированных уличных шествий, так и призывы к свержению законного правительства как посягательство на конституционный строй страны и решительно осуждает их.

Подлинная суть попыток подстрекаемых из-за рубежа деструктивных групп учинить 19 октября в центре города Баку, в местах массового скопления людей провокации и их антиконституционных призывов - нарушить стабильность в стране, создать противостояние, втянуть Азербайджан в хаос. Изначально известно, что круги, обеспокоенные развитием Азербайджана, возрастанием его роли в мире, организуя различные провокации против нашей страны, пытаются помешать нашему развитию, нарушить стабильность, спокойствие людей. Вчерашние провокации и призывы вновь показали, что Партия Народного фронта Азербайджана, ее руководство полностью превратились в деструктивную группу, вышли за рамки правовой плоскости и стали опасным инструментом в руках антиазербайджанских кругов.

С чувством удовлетворения следует отметить, что пренебрежение жителей Баку и населения страны к незаконным действиям и призывам провокаторов свидетельствует о том, что деструктивные группы не пользуются поддержкой народа и решительно осуждаются.

Партия «Ени Азербайджан» твердо верит в то, что азербайджанский народ решительно поддерживает развитие, стабильность, спокойствие в стране, тесно сплотился вокруг Президента Ильхама Алиева и проводимой им политики, и призывает всех граждан бдительно стоять на страже единства народа и власти. В то же время она призывает правоохранительные органы, соответствующие государственные структуры дать справедливую правовую оценку провокационным действиям и призывам деструктивных элементов.

Партия «Ени Азербайджан» и ее многотысячные члены заявляют, что, как и весь азербайджанский народ, ПЕА находится на страже национальных интересов, развития, стабильности нашей страны и благополучной жизни народа, готова в рамках закона отвечать на любые провокации и провокаторам, выступающим против этих ценностей, продемонстрировать единство и величие во имя государственности».

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