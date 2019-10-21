Комитет: В ходе незаконной акции правоохранительные органы действовали адекватно

БАКУ/Trend/ - Политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева совпадает с желаниями народа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель комитета правовой политики и государственного строительства Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли.

Он сообщил, что у единства народа с властью крепкие основы.

"Мы наблюдаем деятельность радикальной оппозиции в стране, а также ряда сил за рубежом, в проведении незаконных акций для нанесения ущерба этому единству. Некоторое время назад были внесены изменения в закон "О свободе собраний". Установлены некоторые ограничения для защиты прав и интересов людей, пользующихся правом на свободное собрание, а также ряд других вопросов. Эти ограничения соответствуют Европейской конвенции по правам человека. Мы просто внедрили их в национальное законодательство", - сказал Гусейнли.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы поистине действовали адекватно во время незаконной акции.

"К сожалению, ЕС продемонстрировал свою неадекватную позицию. Невозможно сравнивать деятельность полиции во время последних незаконных собраний в странах Евросоюза — Франции и Испании с деятельностью азербайджанской полиции. Несмотря на попытку учинить беспорядки, организовать незаконную акцию, полиция Азербайджана продемонстрировала терпение и сдержанность", - подчеркнул Гусейнли.

Он с сожалением отметил, что есть неопровержимые доказательства вмешательства в проведение незаконного собрания и наблюдения за процессом со стороны ряда западных организаций, представителей посольств.

"Считаю, что органы иностранных дел должны предупредить аккредитированные здесь службы зарубежных стран. Это недопустимо. В связи с этим также важна позиция общественных организаций, профессиональных объединений", - сказал Али Гусейнли.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.