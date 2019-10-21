Глава МИД Турции посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мёвлют Чавушоглу посетит Азербайджан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на дипломатические источники.
Как говорится в информации, в Азербайджане Чавушоглу встретится с официальными лицами и примет участие в заседании Движения неприсоединения.
Отметим, что 25-26 октября в Баку пройдет 18-й саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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