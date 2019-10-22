Самед Сеидов: Деструктивные силы вновь показали, что у них черные намерения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Деструктивные элементы вновь показали, что у них черные намерения в Азербайджане. Они хотят нанести удар по международным связям Азербайджана, подорвать имидж страны на международном уровне, но никогда не смогут это сделать.

Об этом, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Самед Сеидов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что внешняя политика, проводимая Президентом Азербайджана, позитивно воспринимается на самом высоком уровне: «Через несколько дней в Азербайджане будет проходить саммит Движения неприсоединения, являющегося одной из самых важных международных организаций. Эти силы хотят испортить и азербайджано-американские отношения. Но это невозможно, потому, что отношения между двумя странами развиваются по нарастающей».

Депутат добавил, что Азербайджан проводит политику, которую принимает весь мир: «Политика, которую проводит Азербайджан, приносит развитие региону. Деструктивные силы хотят нанести удар по реформам Президента Азербайджана. Считаю, что каждый из нас, ставший очевидцем происходящих событий, вновь убедился, что политика, проводимая главой государства, - политика народа, которой никто не способен помешать».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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