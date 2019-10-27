Обеспокоенные Бакинским саммитом Движения неприсоединения в Баку: Армения и т.н. Национальный совет

БАКУ /Trend/ - Проведение саммита Движения неприсоединения в Баку - очередной большой успех Азербайджана. Учитывая масштаб, политический и экономический потенциал, возможность влияния Движения неприсоединения на мировую политику, Бакинский саммит был крайне важен для Азербайджана.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Нагиф Хамзаев.

По словам депутата, всего через восемь лет членства в Движении неприсоединения Азербайджан провел у себя очень важное международное политическое мероприятие, являющееся одним из самых крупных в истории страны: «Безусловно, этот момент не может не привлечь внимание политологов и экспертов мира. Если учесть, что примерно 55% населения Земного шара проживает в странах Движения неприсоединения, более 75% мировых нефтяных и 50% газовых запасов находятся на территории этих государств, то проведение такого саммита в Баку создает для страны эффективные возможности платформы, обещает важные дивиденды. Принятие у себя международного мероприятия, в котором представлено более половины мира, безусловно, бесспорно, является еще одним доказательством соответствия внешней политики Азербайджана с принципами Движения неприсоединения, его растущего международного имиджа. Но самое главное то, что Бакинский саммит Движения стал хорошей возможностью для привлечения внимания мира к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту".

Хамзаев отметил, что в годы председательства Азербайджан будет привлекать внимание не только к своей проблеме, но и служить росту роли и имиджа Движения в системе международных отношений, развитию его базовых принципов на международном уровне: «Убежден, что XVIII саммит, а также период председательства Азербайджана займет особое место в истории Движения. Азербайджан, который начал председательствовать в Движении, достойно справится с возложенной на него ответственностью».

Депутат также с сожалением отметил, что радикальная оппозиция проводит ту же компанию против Азербайджана, что страна-оккупант Армения. «Заявления, которые озвучивают «лидеры» т.н. Нацсовета полностью совпадают с идеологическими направлениями антиазербайджанской кампании страны-оккупанта. Главной целью попыток осуществленного 19 октября незаконного митинга, было создание напряженности внутри страны, принуждение государственных структур предпринять адекватные шаги и формирование почвы для приведения в действие антиазербайджанской сети за рубежом», - отметил депутат.

По его словам, провокационные шаги, предпринимаемые т.н. Нацсоветом до начала саммита, делались с целью помешать процессу. «Они всячески пытаются бросить тень на сформировавшееся в обществе позитивное мнение о власти и проводимую ею политику. Реальность заключается в том, что каждый успех, достигнутый властью под руководством Ильхама Алиева как во внутренней политике, так и в дипломатической плоскости, усугубляет фиаско радикальной оппозиции», - отметил депутат.

Депутат подчеркнул, что из их заявлений понятно, что в головах «лидеров» радикалов все еще царит разброд и иллюзии, что, несмотря на все провалы, ума они так и не набрались. «Как политическая сила, радикальная оппозиция не существует уже давно, так как не имеет электората. Их проблема в том, что они не воспринимают свою страну как Родину - понятия предательства национальных интересов для них просто не существует, поскольку выше всего стоят личные интересы и иллюзорные амбиции. Кажется, у них полностью отсутствует и представление о том, что ими пытаются воспользоваться как инструментом, который якобы внесет смуту и рукотворный хаос в страну», - сказал депутат.

Отметим, что 25-26 октября в Баку прошел XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, и в 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой структуре. Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

В саммите на тему «Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами» участвовали главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций. В целом, в саммите участвовали представители около 160 стран и международных организаций.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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