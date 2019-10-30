Азербайджанскому представительству ВОЗ присвоен международный статус

30 октября 2019 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанскому представительству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присвоен международный статус.

Об этом руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи сказала на семинаре на тему «Первичные услуги здравоохранения и повышение потенциала в борьбе с неинфекционными заболеваниями», сообщает в среду Trend.

Харманджи отметила, что до предоставления международного статуса руководителями представительства назначались граждане, имеющие гражданство Азербайджана. Но поскольку предоставлен международный статус, в азербайджанское представительство ВОЗ назначаются и иностранные граждане.

Она напомнила, что азербайджанскому представительству ПРООН также был предоставлен международный статус.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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