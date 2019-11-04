Академик Украинской академии наук: Молодежная политика определена в Азербайджане как приоритетная сфера

БАКУ/Trend/ - Принципы Движения неприсоединения служат пропаганде и защите общечеловеческих ценностей, а проведение саммита в Баку свидетельствует о признании заслуг Азербайджана как независимой страны.

Об этом сказал Trend доктор юридических наук, профессор кафедры международного права НАУ, академик Украинский академии наук Ариф Гулиев.

Доктор наук отметил, что Азербайджан был принят в члены Движения неприсоединения в 2011 году, однако, в течение короткого времени участия в организации, завоевал большой авторитет, решительно защищая нормы и принципы международного права.

«Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения еще больше укрепит международный авторитет и возможности страны в восстановлении своей территориальной целостности и усилит авторитет страны в глобальных процессах на международном уровне. Безусловно, в основе всех достигнутых положительных результатов стоит стратегическое решение, принятое Президентом Азербайджана еще в 2011 году относительно членства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Это решение создало новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, и значительно увеличило число стран в Генеральной Ассамблее ООН и других международных организациях, поддерживающих справедливую позицию Азербайджана. Кроме того, избрание Азербайджана председателем структуры, безусловно, является очередным успехом дальновидной политики курса Президента Ильхама Алиева и показателем проявляемого к нему уважения, веры и доверия в мире», - сказал Гулиев.

Также, академик отметил роль Азербайджанского государства в жизни и в будущем азербайджанской молодежи:

«Молодежная политика определена в Азербайджане как приоритетная сфера. Азербайджанская молодежь воспитывается в национальном духе, в соответствии с традиционными ценностями, в духе привязанности к Родине и патриотизма. Именно поэтому Азербайджан выступил с инициативой проведения впервые в истории Движения неприсоединения Молодежного саммита. В Молодежном саммите, проведенном накануне нынешнего Саммита, принимала участие прогрессивная молодежь, прибывшая в нашу страну из 40 государств», - отметил академик.

Гулиев полагает, что эта возможность увеличит и вклад Азербайджана в укрепление безопасности и стабильности в регионе и мире, так как это очень важная миссия, которая возложена на Азербайджан в период серьезных военных и политических потрясений, которые имеют место на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Афганистане, вокруг Ирана, к которым приковано внимание всего мира. Перед Азербайджаном, как председателем авторитетной, международной организации, стоят серьезные цели и задачи, в реализации которых потребуется умелая дипломатия и активность в продвижении интересов, направленных на усиление диалога между государствами, а также устранении барьеров на этом пути. Профессор выразил уверенность, что Азербайджан достойно справится с этой важной миссией и продемонстрирует эффективное руководство в этой международной структуре.

Напомним, что Движение создано в 1961 году. Одним из ключевых принципов создания и деятельности Движения неприсоединения является его роль в качестве форума для сотрудничества между его членами. В настоящее время организация насчитывает 120 членов, 17 государств-наблюдателей и 10 международных организаций-наблюдателей.

Движение неприсоединения - вторая большая организация после ООН. Сегодня примерно 55 процентов мирового населения живет в странах-участницах Движения. Эти государства обладают более 75 процентами нефтяных и более 50 процентами запасов газа мира, а также крупнейшими человеческими и природными ресурсами.

(Автор: Гусейн Сафаров, Редактор: Юсиф Агаев.)

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