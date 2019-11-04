Глава МИД Азербайджана примет участие в министериале в связи с 10-летием "Восточного партнерства"

4 ноября 2019 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Швецию, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Глава МИД примет участие в министериале, посвященном 10-летнему юбилею "Восточного партнерства".

"Восточное партнёрство" - это проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Украиной, Арменией.

В этом году программа «Восточного партнерства» отмечает свой юбилей. В рамках этой программы были аккумулированы все проекты сотрудничества ЕС с указанными странами.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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