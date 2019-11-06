Подчеркнута важность парламентов в азербайджано-швейцарском сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешний политики Хикмет Гаджиев провел встречи с председателем Комитета по внешним связям Совета кантонов (верхней палаты швейцарского парламента), сопредседателем межпарламентской группы дружбы Швейцария-Азербайджан Филиппо Ломбарди и сопредседателем группы дружбы от Национального совета (нижней палаты парламента), мэром города Монтре и вице-президентом Ассоциации внешней политики Швейцарии Лораном Верли, сообщает Trend.

На встречах была подчеркнута значимость парламентов в сотрудничестве между двумя странами. Хикмет Гаджиев проинформировал противоположную сторону о процесса реформ, осуществляемом в Азербайджане, в том числе о реформах, проведенных в сферах экономики.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о продолжении практики взаимной поддержки в организациях международного межпарламентского сотрудничества, усилении роли парламентского влияния в развитии швейцарско-азербайджанских отношений, а также о возможности налаживания сотрудничества между регионами Швейцарии и Азербайджана.

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