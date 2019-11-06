Подчеркнута важность парламентов в азербайджано-швейцарском сотрудничестве (ФОТО)

6 ноября 2019 09:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешний политики Хикмет Гаджиев провел встречи с председателем Комитета по внешним связям Совета кантонов (верхней палаты швейцарского парламента), сопредседателем межпарламентской группы дружбы Швейцария-Азербайджан Филиппо Ломбарди и сопредседателем группы дружбы от Национального совета (нижней палаты парламента), мэром города Монтре и вице-президентом Ассоциации внешней политики Швейцарии Лораном Верли, сообщает Trend.

На встречах была подчеркнута значимость парламентов в сотрудничестве между двумя странами. Хикмет Гаджиев проинформировал противоположную сторону о процесса реформ, осуществляемом в Азербайджане, в том числе о реформах, проведенных в сферах экономики.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о продолжении практики взаимной поддержки в организациях международного межпарламентского сотрудничества, усилении роли парламентского влияния в развитии швейцарско-азербайджанских отношений, а также о возможности налаживания сотрудничества между регионами Швейцарии и Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Подчеркнута важность парламентов в азербайджано-швейцарском сотрудничестве (ФОТО)
  • Подчеркнута важность парламентов в азербайджано-швейцарском сотрудничестве (ФОТО)
  • Подчеркнута важность парламентов в азербайджано-швейцарском сотрудничестве (ФОТО)
  • Подчеркнута важность парламентов в азербайджано-швейцарском сотрудничестве (ФОТО)
Новости по теме
В Швейцарии прошла лекция Хикмета Гаджиева (ФОТО)
Политика 09:15
Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Швейцарии (ФОТО)
Политика 5 ноября 20:58
Хикмет Гаджиев: Считаем резолюцию Палаты представителей США о вымышленном «геноциде армян» предвзятой и несправедливой
Политика 30 октября 15:41
Хикмет Гаджиев: Поспешное заявление ЕС относительно митинга в Азербайджане не отражает реальности
Политика 23 октября 14:28
Хикмет Гаджиев: Премьер-министр Армении представил аспекты нагорно-карабахского конфликта с трибуны ООН в совершенно искаженном виде
Политика 26 сентября 20:09
Хикмет Гаджиев: Азербайджан не обращался за каким-либо статусом в ОДКБ
Политика 17 сентября 11:57
Лента новостей
Корейцы намерены открыть в Узбекистане бизнес-инкубатор
ИКТ 10:16
Марат Башаров привезет в Баку "Идеальную игру"
Культура 10:13
В сентябре Стамбул лидировал по числу используемых в Турции автомобилей
Турция 10:06
Азербайджан уделяет особое внимание реформам в области перехода на безналичные расчеты - ЦБА
Финансы 10:04
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 10:04
Американское издание написало о Ходжалинском геноциде
Нагорно-карабахский конфликт 10:04
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Изменились цены на азербайджанскую нефть
Энергетика 09:47
На одной из улиц Сабаильского района Баку начнется замена коммуникаций
Общество 09:44