Министр: Работы по улучшению соцобеспечения населения Азербайджана будут продолжены

6 ноября 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сегодня продолжается обсуждение законопроекта государственного бюджета на 2020 год.

Как сообщает в среду Trend, на заседании министр финансов Самир Шарифов рассказал о доле ненефтяного сектора в государственном бюджете на 2020 год.

Он отметил, что 43,9 процента государственного бюджета составят ненефтяные, а 56,1 процента – нефтяные доходы.

Шарифов также сообщил, что одним из основных факторов, характеризующих госбюджет на 2020 год, является значительное увеличение социальных расходов. Он подчеркнул, что в направлении улучшения социального обеспечения населения Азербайджана Президент Ильхам Алиев проделал большую работу. По словам министра, работы, связанные с улучшением социального обеспечения населения, будут продолжены и в будущем году.

" В 2020 году планируется увеличение заработных плат, в том числе работников организаций, финансируемых из государственного бюджета», - сказал Самир Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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