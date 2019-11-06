Сиявуш Новрузов: «Круглый стол» оппозиции — лишь повод присутствовать на повестке дня (версия 3)

6 ноября 2019 13:59 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:53)

БАКУ /Trend/ - «Круглый стол» оппозиции - искусственное явление и лишь попытка находиться на повестке дня.

Об этом в среду сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, «круглый стол» проведенный накануне несколькими представителями оппозиции — просто попытка вновь войти в повестку дня: «Группа вышедших в тираж, изживших себя людей собралась, чтобы принимать какое-то решение о будущем Азербайджана. Эти лица уже позорно провалились в политике, теперь вновь активизировались, словно их интересует Азербайджан или его проблемы?!»

По словам Новрузова, те что собрались за «круглым столом», когда-то уже были во власти: «Все прекрасно помнят, что стало с народом, когда во власти были Иса Гамбар, Али Керимли и Ариф Гаджилы. В «круглом столе» участвовал и Хикмет Гаджизаде. Где они его нашли? С каких пор он является политиком? Он не смог работать послом в России, и его выпроводили. Как можно доверять судьбу Азербайджана таким людям? Им нельзя доверить даже среднюю школу. Азербайджанский народ не забыл, что с ним сотворили, когда в свое время Панах Гусейн был представлен во власти. Теперь они говорят о гуманизме и демократии. За небольшой промежуток времени нахождения во власти они совершили величайшие антидемократические действия. Иса Гамбар был председателем Верховного совета, Панах Гусейн — премьер-министром, Али Керимли – государственным секретарем.Тогда эти «демократы» не позволили, чтобы съезд ПЕА прошел в Баку».

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА напомнил, что во время гянджинских событий тех лет Иса Гамбар говорил, что надо забросать бомбами Гянджу, перебить людей: «И теперь человек, который хотел разбомбить такой город как Гянджа, якобы печется о судьбе народа. Или же Али Керимли, который испугавшись Сурета Гусейнова, спрятался в Келеки… Как он может защитить народ? Али Инсанов, который сегодня сидит рядом с Исой Гамбаром, в свое время сказал о нем, что «Иса Гамбар генетически болен». Посмотрим теперь, не заразится ли он от него? Теперь он сидит рядом с Исой Гамбаром, вставая ежеминутно, благодарит его. И это при том, что в свое время он оскорблял род Исы Гамбара до седьмого колена».

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