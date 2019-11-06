Супруга Огтая Гюльалыева поблагодарила Фонд Гейдара Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Фируза Гюльалыева поблагодарила Фонд Гейдара Алиева за поддержку в лечении ее супруга - правозащитника Огтая Гюльалыева.

Как сообщает в среду Trend, в интервью телеканалу İTV Гюльалыева сказала, что лечение ее супруга будет продолжено в Турции.

"В результате инициативы Фонда Гейдара Алиева, с учетом нашего пожелания, было принято решение о том, чтобы поместить Огтая в больницу в Турции. Он был отправлен в Турцию сегодня. Фонд Гейдара Алиева, учтя наше пожелание, оказал поддержку в продолжении лечении моего супруга в Турции", - сказала Гюльалыева.

Как сообщил ранее в среду Trend, специальный самолет службы скорой помощи с правозащитником Огтаем Гюльалыевым на борту вылетел в Стамбул.

Напомним, что 29 октября около 17:20 Огтай Гюльалыев был сбит на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина в Насиминском районе Баку автомобилем марки "Hyunadi Accent" (90-PZ-543), управляемым Кенаном Абдуллаевым. Водитель автомобиля доставил пострадавшего в Клинический медцентр.

По факту следственный отдел Насиминского РУП возбудил уголовное дело по ст. 263.1 УК Азербайджана, ведется следствие.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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