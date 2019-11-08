Оппозиция пытается подорвать растущий авторитет Азербайджана - депутат

8 ноября 2019 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Те, кто собрался за «круглым столом», организованным партией "Мусават", выполняют заказ сил, испытывающих неприязнь к Азербайджану, в частности армянского лобби, сказал в пятницу Trend депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Джавид Османов.

Османов напомнил, что в «круглом столе» участвовал и экс-министр здравоохранения, бывший заключенный Али Инсанов: «Очень интересно, что свое время Али Инсанов, Иса Гамбар, Ариф Гаджиды, Али Керимли оскорбляли друг друга, а сегодня заседают вместе. Это говорит о том, что они думают не о народе, государственности, независимости и развитии страны, а нацелены на дестабилизацию ситуации, подрыв растущего авторитета Азербайджана. Безусловно, организация этого «круглого стола» не имеет никакого значения, потому что за его участниками нет социальной базы, электората».

Депутат подчеркнул, что это мероприятие было организовано с целью того, чтобы нарушить стабильность в стране, очернить шаги, которые предпринимаются главой государства по улучшению социального благосостояния граждан: «Азербайджанский народ поддерживает политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым, между народом и властью существует нерушимое единство».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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