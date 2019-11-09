Сегодня в Азербайджане отмечают День Государственного флага

БАКУ/Trend/ - Исполняется десять лет, как Азербайджан отмечает День Государственного флага.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанному 17 ноября 2009 года об учреждении Дня государственного флага, каждый год 9 ноября отмечается как День Государственного флага Азербайджана.



Государственный флаг является символом суверенитета Азербайджанского государства. Он представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех одинаковых по ширине горизонтально расположенных цветных полос: верхней - голубого цвета, средней - красного цвета и нижней - зеленого цвета, с изображением на обеих сторонах флага в середине красной полосы полумесяца и восьмиконечной звезды белого цвета.



Голубой цвет славного государственного флага Азербайджана символизирует тюркизм, красный — современное общество, демократию, прогресс, зелёный — ислам.



Современный государственный флаг Азербайджана был учрежден 9 ноября 1918 года в качестве государственного флага на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР).



После падения Азербайджанской Демократической Республики и создания советской власти 28 апреля 1920 года от трехцветного флага отказались.



Этот флаг вновь был принят по инициативе великого лидера Гейдара Алиева 17 ноября 1990 года по решению Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики как государственный флаг автономии.



Тогда Верховный меджлис Нахчыванской АР обратился с ходатайством в Верховный Совет Азербайджанской ССР о признании трехцветного флага официальным государственным символом Азербайджана.



После обретения Азербайджаном независимости 5 февраля 1991 году Верховный Совет Азербайджана объявил триколор с восьмиконечной звездой и полумесяцем Государственным флагом Азербайджанской Республики.



В ноябре 2009 года в статью 105 Трудового кодекса была внесена поправка, согласно которой 9 ноября был объявлен Днем Государственного флага, и этот праздник был включен в список праздников, являющихся нерабочими днями в стране.

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