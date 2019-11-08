Отношения между Азербайджаном и Россией имеют колоссальную перспективу – Захарова

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией имеют колоссальную перспективу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются поступательно, динамично. Нас связывают общая и история, и современность, и конечно, будущее. Поэтому, развитие этих отношений направлено, устремлено в будущее и имеет колоссальную перспективу», - сказала она.

Захарова в частности отметила, что Россия с уважением и благодарностью относимся к той работе, которую Баку проводит по развитию и сохранению должного уровня присутствия русского языка на территории Азербайджана.

Далее, Захарова сообщила, что юбилейный межрегиональный форум Россия-Азербайджан пройдет в Москве.

«Он запланирован на 22-23 ноября в Москве. Это юбилейный, десятый двусторонний межрегиональный форум. Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития России и министерство экономики Азербайджана. Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной дискуссионной площадкой. Она объединяет представителей органов государственной власти и глав субъектов российских регионов, деловых, экспертных кругов для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества между нашими странами, поиска новых перспективных направлений взаимодействия в различных сферах», - сказала она.

Захарова отметила, что межрегиональные связи имеют большое значение в многоплановых двусторонних отношениях России и Азербайджана и они продолжают расширяться.

«В них вовлечены более 70 регионов России. 17 субъектов РФ имеют действующие соглашения в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Азербайджаном. Более трети всего объёма торговли с этим государством приходится на Москву и Московскую область. В десятку основных торговых партнеров входят Ставропольский Краснодарский края, Челябинская, Свердловская, Саратовская, Оренбургская области, а также Санкт-Петербург и Республика Татарстан», - сказала она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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