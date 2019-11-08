Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане обеспечены все фундаментальные свободы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обеспечены все фундаментальные свободы, в том числе свобода слова, свобода собраний, свобода печати, свобода совести. Более 80 процентов населения Азербайджана являются пользователями интернета и в нашей стране свободный интернет. Таким образом, углубление политических реформ придает еще больший импульс экономическим реформам в нашей стране. Потому что стабильность создала прекрасные условия и для привлечения в нашу страну крупных иностранных инвестиций. По объему инвестиций на душу населения Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе.

Эти высказывания, включенные в недавно изданную 90-ю книгу многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», глава государства озвучил в своей речи на церемонии официального открытия VI Бакинского международного гуманитарного форума.

Материалы, вошедшие в очередную книгу многотомника, ответственным за выпуск которого является академик Рамиз Мехтиев, охватывают октябрь-ноябрь 2018 года.

В 90-й книге многотомника собраны текст выступления Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия в рамках рабочего визита в Турцию нефтеперерабатывающего завода Star в городе Измир, материалы об официальном визите в Республику Беларусь. В издании представлена также информация о принятии Президентом Азербайджана официальных представителей Италии, России, США, Швейцарии, Марокко, Саудовской Аравии и других государств, а также высокопоставленных лиц, приехавших в нашу столицу для участия в VI Бакинском международном гуманитарном форуме. Глава государства на всех своих встречах и переговорах акцентировал внимание на оккупационную политику Армении, призывал мировое сообщество поддержать урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

Читатель может ознакомится в этой книге с выступлениями Президента Азербайджана на церемониях открытия экономических, социальных, культурных инфраструктурных объектов в ходе поездок в Лерикский, Гахский районы, в города Шеки, Сумгайыт, а также Центра Мугама в Агдамском районе, тексты его беседы с роботом «София» во время открытия в Имишли комплекса «ASAN həyat». Назвав во время беседы «ASAN xidmət» национальным брендом Азербайджана, Президент сказал: «Сегодня мы гордимся экспортом не только природных ресурсов и продуктов, но и интеллектуальной продукции Азербайджана. Мы уже работаем с некоторыми странами, желающими создать такую службу. Поэтому у «ASAN» - прекрасное будущее не только в Азербайджане, но и во всем мире».

В издании собраны послания и другие письма главы государства к участникам церемонии, посвященной 160-й годовщине Азербайджанского Каспийского морского пароходства, V Бакинской международной театральной конференции, VIII Форума азербайджанской молодежи.

В книге даны указатели «Примечания» «Личные имена», «Географические названия».

При подготовке 90-й книги, выпущенной «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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