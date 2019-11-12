Глава МИД Украины посетит Азербайджан

12 ноября 2019 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В декабре этого года ожидается визит министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Азербайджан.

Об этом сказал посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, сообщает во вторник Trend.

«В рамках недавней встречи министров иностранных дел в Стокгольме, проведенной в связи с 10-летним юбилеем программы ЕС «Восточное партнерство», министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с украинским коллегой Вадимом Пристайко. Мамедъяров пригласил главу МИД Украины в Азербайджан. Визит в Баку запланирован на декабрь. Он заложит почву для визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан», - сказал Худиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Украине отменят призыв в армию
Другие страны 11 ноября 08:34
При посадке украинского самолета в Шарм-эш-Шейхе загорелось шасси
Другие страны 9 ноября 23:25
Эльмар Мамедъяров: Если бы не оккупация Арменией наших территорий, эта страна имела бы прямое железнодорожное сообщение с Ираном через Нахчыван
Политика 9 ноября 18:00
Эльмар Мамедъяров находится с визитом в Турции
Политика 9 ноября 12:20
Азербайджанская строительная компания о планах реализации проектов в Украине
Бизнес 8 ноября 16:48
В Баку обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Литвой
Политика 7 ноября 21:04
Лента новостей
Интерконнектор Греция-Болгария будет построен с опережением графика
Энергетика 12:08
Мазахир Панахов: Для наблюдения за муниципальными выборами в Азербайджане приглашения направлены 15 странам
Политика 12:02
В Казахстане увеличены объемы добычи урана
Энергетика 12:01
Доля в АЧГ снизит средние операционные расходы MOL
Энергетика 11:53
Переговорный процесс по Карабаху не может вестись при составе участников, неприемлемом для Баку - политолог
Политика 11:47
Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение по климату
Кыргызстан 11:41
Председатель комитета парламента Азербайджана примет участие в заседаниях ПАСЕ
Политика 11:38
Представитель Синявской рассказал о ее самочувствии
Общество 11:35
Иран запустил завод по производству серной кислоты
Экономика 11:31