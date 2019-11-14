Если будет разоблачена сеть «эмигрантского бизнеса» оппозиции, то юридическую ответственность разделят многие

БАКУ/Trend/ - История бизнеса на эмиграции не так уж и нова. Когда 12 лет назад, один мой знакомый, не связанный с оппозиционным лагерем и работавший техническим работником на одном из телевизионных каналов, попросил меня помочь ему получить удостоверение оппозиционной партии, я схватилась за голову. Он утверждал, что его друг купил это удостоверение за короткое время, и теперь вместе с семьей живет в Германии. Тогда, сказав «О чем ты говоришь?», «Такого быть не может!», «Должно быть так, как требует Устав, другого пути нет!», я поспорила с ним, считая что он клевещет на оппозиционеров. Не расстроившись и улыбнувшись, он попросил меня не нервничать, сказал что найдет человека, за два часа получит удостоверение Мусавата, и тогда мы поговорим. Он это и сделал. Я не знаю, за какое время - два часа или два месяца, но в конечном итоге он стал «мусаватистом» и переехал в Германию.

Об этом сказала журналист Айгюн Мурадханлы, сообщает в четверг Trend.

Она подчеркнула, что вот так и опустела партия Мусават, эта спекуляция подорвала имидж партии, стал процветать бизнес на эмиграции, митинги стали проводиться для создания «рыночной волны». А руководство партии, вздернув кверху нос, горячо говорила о высоких идеях.

«Описать трудности и лишения эмигрантской жизни невозможно. Я неоднократно видела, как люди, не слыша родных слов, не видя родных лиц, впадали в депрессию. Большинство из тех, кто не устроившись на Родине, нашел пристанище в Европе, продолжают жить с психологическими травмами. Меняются дети, теряется связь между поколениями. После определенного возраста жить в Европе, с ее жесткими законами и порядками нелегко».

Журналист отметила, что главный вопрос - продажа поддельных удостоверений оппозиции.

«Если эта сеть будет разоблачена, то юридическую ответственность разделят многие. Ведь в Европу не ездят с одним партбилетом!?.. Кто за 3000 долларов устраивает 40-50 долларовые визы получившим эти билеты, кто маклеры в посольствах, какие туристические компании, написавшие на дверях «Бодрум, Анталья, Рим…» выбрали себя звеном в этой цепочке отправки эмигрантов в Европу, кто в миграционных управлениях европейских стран принимает эти фиктивные документы, получая взятки? Вопросов много. Спрос формирует предложение, а европейцы, как всегда, придумывают новые виды бизнеса, а их партнеры - руководство оппозиционных партий», - сказала Мурадханлы.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов оппозиционной партии Азербайджана. Арестованы семь человек, которые входили в эту сеть.

В отношении задержанных членов преступной группы местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком на шесть месяцев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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