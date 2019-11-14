Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Государственного агентства гражданской авиации

14 ноября 2019 19:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об изменении указов "О некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий в Азербайджане" от 12 января 2018 года № 1785 и "Об утверждении положений о Государственном морском агентстве при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и о Государственном агентстве гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана" от 22 мая 2018 года № 90.

Согласно изменению в "Положение о Государственном агентстве гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана", с целью осуществления государственного контроля в сфере обеспечения безопасности полетов, мониторинга авиационных происшествий, их контроля и пресечения, утверждение, а также применение автоматизированной системы сбора и анализа информации по системе управления безопасностью полетов включены в список полномочий Агентства.

Согласно другому изменению, Агентство будет давать согласие на размещение зданий, сооружений и объектов в зонах охраны аэропортов и аэродромов в порядке, установленном Кабинетом министров.

До сих пор Государственное агентство гражданской авиации обладало полномочиями давать согласие на размещение зданий, сооружений и объектов в зонах охраны аэропортов и аэродромов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе деятелей культуры России
Политика 18:04
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение об осуществлении международных и внешних экономических связей между Азербайджаном и Свердловской областью
Политика 17:56
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (ФОТО)
Политика 17:51
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в миграционной сфере между Азербайджаном и Казахстаном
Политика 17:36
Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством главы Карачаево-Черкесской республики (ФОТО)
Политика 17:28
Президент Ильхам Алиев поздравил палестинского коллегу
Политика 17:27
Лента новостей
Активисты оппозиционных партий продолжают критиковать в соцсетях руководство "Мусават"
Политика 20:08
Эльмар Мамедъяров: Безосновательные заявления руководства Армении служат росту напряженности в регионе
Политика 19:45
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 19:09
В Азербайджане необходимо формировать страховую культуру - эксперт
Финансы 19:04
В Европе прогорел «эмиграционный» бизнес радикальной оппозиции
Политика 18:54
В Узбекистане установили новую ставку единого таможенного платежа
Бизнес 18:50
Если будет разоблачена сеть «эмигрантского бизнеса» оппозиции, то юридическую ответственность разделят многие
Политика 18:41
В Узбекистане полным ходом идет строительство газопроводов
Энергетика 18:19
Депутаты Милли Меджлиса выступят в качестве наблюдателей парламентских выборов в Беларуси
Политика 18:05