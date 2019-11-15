Общественность осуждает "Мусават": Превратили партию в "маклерское гнездо"!

15 ноября 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соцсетях продолжают обсуждать арест германской полицией членов партии "Мусават" за то, что они занимались незаконной миграционной деятельностью и бизнесом на "политэмигрантах".

Так, партийные функционеры, делясь различными публикациями, пытаются "выйти из ситуации", а пользователи соцсетей выступают с противоположными аргументами.

На статус председателя партии "Мусават" Арифа Гаджилы «Из Европы депортируются наши соотечественники. У них свои цели. По возможности уменьшить число мигрантов на своей территории государственная политика каждой европейской страны» написаны сотни отзывов с критикой.

Пользователь Талех Коч пишет: «Вы гнусные люди. Открыто заявляю, что в памяти таких, как я простых и зарабатывающих своим трудом людей, вы не запомнились ничем, кроме фальши. Вас не мучает совесть? Вы - пятно! Я не состою в рядах какой-либо партии, обычный представитель народа. Позор вам, и думаю, мне есть чего стыдиться, потому что вы превратили партию в "маклерское гнездо".

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