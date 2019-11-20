В Азербайджане для участия в муниципальных выборах зарегистрировано свыше 35,5 тыс человек

20 ноября 2019 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с муниципальными выборами, назначенными на 23 декабря в Азербайджане, обращения в окружные избирательные комиссии подали 42 625 претендентов.

Об этом сказал зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов, сообщает в среду Trend.

Гасымов отметил, что из них 35 574 человека прошли регистрацию и получили статус кандидата.

По его словам, процесс продолжается: «Отрадно, что активность проявляют молодые кандидаты и женщины. Примерно более 30% граждан, обладающих пассивным избирательным правом, и получивших статус кандидата - женщины, а около 28% - молодежь. В этих выборах в качестве кандидатов зарегистрированы даже около 300 представителей молодежи в возрасте до 21 года».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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