Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении почетных званий лицам, имеющим заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта.

В распоряжении отмечается, что по случаю 70-летия Сумгайыта и за заслуги в социально-экономическом развитии города почетные звания Азербайджана присваиваются следующим лицам:

"Заслуженный работник культуры"

Гашимову Надиру Абдул оглу

Мамедову Васифу Гюльбала оглу

"Заслуженный учитель"

Абдуллаевой Минаввар Муса гызы

Эйвазову Эльшаду Али оглу

"Заслуженный врач"

Агаеву Джанибею Али оглу

Калбалыеву Асифу Абил оглу

Раджабли Таране Закир гызы

"Заслуженный журналист"

Алиеву Али Наджафхан оглу

"Заслуженный инженер"

Джафарову Эльдару Худум оглу

Мусафаеву Агасефу Абхан оглу.

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