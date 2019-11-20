Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта

20 ноября 2019 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении почетных званий лицам, имеющим заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта.

В распоряжении отмечается, что по случаю 70-летия Сумгайыта и за заслуги в социально-экономическом развитии города почетные звания Азербайджана присваиваются следующим лицам:

"Заслуженный работник культуры"

Гашимову Надиру Абдул оглу

Мамедову Васифу Гюльбала оглу

"Заслуженный учитель"

Абдуллаевой Минаввар Муса гызы

Эйвазову Эльшаду Али оглу

"Заслуженный врач"

Агаеву Джанибею Али оглу

Калбалыеву Асифу Абил оглу

Раджабли Таране Закир гызы

"Заслуженный журналист"

Алиеву Али Наджафхан оглу

"Заслуженный инженер"

Джафарову Эльдару Худум оглу

Мусафаеву Агасефу Абхан оглу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев удостоил группу лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта, "Почетного диплома Президента Азербайджана"
Политика 18:23
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта
Политика 18:13
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автомобильных дорог, а также систем водоснабжения и канализации в Сабунчинском районе
Политика 16:07
Президент Ильхам Алиев назначил главу Исполнительной власти Масаллинского района
Политика 14:11
Назначен новый глава Исполнительной власти Агджабединского района
Политика 13:46
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал одним из международных транспортных центров
Политика 19 ноября 21:55
Лента новостей
В обязательном личном страховании пассажиров от аварии не наблюдается никакой динамики - эксперт
Финансы 18:43
"Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
Культура 18:42
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Россию (ФОТО)
Политика 18:29
Президент Ильхам Алиев удостоил группу лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта, "Почетного диплома Президента Азербайджана"
Политика 18:23
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта
Политика 18:13
Азербайджан попал в список стран мира с низким уровнем терроризма
Политика 18:02
Новые заводы Государственного семенного фонда увеличивают производственные мощности
Бизнес 18:00
В Баку выявлено около 380 кг негодного к употреблению мяса (ФОТО)
Общество 17:59
Агентство Fitch присвоило рейтинг «BB-(EXP)»выпуску еврооблигаций узбекским банком
Финансы 17:46