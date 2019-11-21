Председатель азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с замглавы МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Председатель азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев встретился в Анкаре с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

Об этом в четверг сказал Trend сам председатель общины.

По словам Гянджалиева, ему выпала честь встретиться с заместителем иностранных дел Турции Седатом Оналом.

Отметим, что делегация азербайджанской общины Нагорного Карабах ранее приняла участие в мероприятии, организованном в Анкаре посольством Азербайджана в Турции для послов зарубежных стран.

До визита в Анкару, делегация побывала в США, где участвовала в обсуждениях по нагорно-карабахскому конфликту и армянским преступлениям.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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