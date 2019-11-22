Президент Ильхам Алиев предоставил группе лиц персональную пенсию Президента Азербайджана (версия 2)

22 ноября 2019 00:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении группе лиц персональной пенсии Президента Азербайджана по случаю 70-летнего юбилея Сумгайыта.

Согласно распоряжению, в связи с 70-летним юбилеем города Сумгайыт и за заслуги в социально-экономическом развитии города предоставить персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики следующим лицам: Бабаевой Офелье Гаджимамед гызы, Гулиеву Тебрику Музаффар оглу, Махсудову Махсудали Аббас оглу, Шафиеву Ашрафу Джавад оглу.

Кабинету министр поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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