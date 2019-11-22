Президент Ильхам Алиев: Сумгайытские события были провокацией армянских националистов

22 ноября 2019 08:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сумгайытские события были провокацией армянских националистов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта.

"Мы должны открыто сказать это. Потому что уже много лет армянские националисты пытаются очернить, запятнать город Сумгайыт. Все это совершенно необоснованно и абсурдно. С полной ответственностью говорю, что сумгайытские события учинили армянские националисты и армянские отряды. Все мы хорошо знаем, что это были армянин по национальности Григорян, убивший около десяти армян, и его банда. Что произошло после этого? Следствие вела группа, прибывшая из Москвы, то есть, вела вполне справедливо. Все показания, показания свидетелей, очные ставки доказали, что именно Григорян совершил убийство представителей армянского народа. Его арестовывают, все улики подтверждаются. После этого его отправляют в Армению для отбывания наказания, где и освобождают", - отметил глава государства.

По его словам, возникает вопрос: почему Армения освобождает убийцу, совершившего убийства около десяти армян?

"Потому, что он выполнял их поручения. С использованием сумгайытских событий клеветническая кампания против Азербайджана приобрела еще более широкий размах, и в итоге в Нагорном Карабахе произошел конфликт. Я неоднократно говорил о том, что если бы Гейдар Алиев в то время находился в Азербайджане, то нагорно-карабахский конфликт никогда бы не произошел, наши земли никогда не оказались бы под оккупацией", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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