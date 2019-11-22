Президент Ильхам Алиев: Проводимая Гейдаром Алиевым политика сегодня живет и обогащается

БАКУ /Trend/ - Проводимая Гейдаром Алиевым политика сегодня живет и обогащается.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта.

"Приход Гейдара Алиева к власти, конечно, является историческим событием. Сегодня мы идем его дорогой. Проводимая им политика сегодня живет и обогащается. Конечно, жизнь не стоит на месте. Перед нами стоят новые вызовы, новые задачи, и мы их выполняем. Потому что успешное развитие Азербайджана сегодня тесно связано с проводимыми реформами. Великий лидер всегда с большой теплотой относился к Сумгайыту. Как в советское время, так и в период независимости он неоднократно бывал в Сумгайыте. И я продолжаю эту политику. Моя сегодняшняя поездка в Сумгайыт является 24-й по счету за 15 лет. То есть, это само по себе говорит о том, что к Сумгайыту постоянно проявляются внимание и забота.

Конечно, для решения проблем Сумгайыта проделана большая работа. В первую очередь, необходимо было модернизировать инфраструктуру. С этой целью еще в 2005 году была сдана в эксплуатацию электростанция мощностью 525 мегаватт, потрачены крупные средства. Уровень газификации достиг 100 процентов. Нашла решение проблема питьевой воды. Заново отстраиваются, благоустраиваются, ремонтируются внутригородские дороги. Построена дорога Баку-Сумгайыт. Я сейчас дал указание расширить ее, так как увеличивающийся транспорт создает большую плотность, пробки. Мы решим и эту проблему. Функционирует поезд Баку-Сумгайыт. Причем это - двухэтажные, очень комфортабельные вагоны "Штадлер" производства самой передовой компании мира. За счет предоставленного кредита завезены современные автобусы для городского транспорта. То есть, вся эта работа ведется планомерно.

Обновляется коммунальное хозяйство города. Обновлено примерно 80 процентов лифтового хозяйства. Установлены кровельные покрытия примерно тысячи из 1300 многоэтажных зданий в Сумгайыте, будут установлены кровельные покрытия и остальных зданий.

Создан Центр "ASAN xidmət". Сейчас я дал указание создать второй "ASAN xidmət", так как потребность растет и порой возникают очереди. Мы не можем допустить этого.

Обновляется социальная инфраструктура. Строятся новые городки, дома для вынужденных переселенцев. В этом году уже размещены 1800 семей. В следующем году в новые дома переедут как минимум 3 тысячи семей переселенцев. Строительство домов для переселенцев в Сумгайыте будет обеспечено и впредь, чтобы переселенцы, лишенные крова, живущие в плохих условиях в общежитиях, детских садах и других местах, были переселены в хорошие дома. Мы сделаем и это.

Идет строительство школ. Вот уже 5-6 лет, как по моему указанию, отремонтирована больница номер 1. В настоящее время выделены средства для ремонта, а по сути строительства больницы номер 2. Мы сделаем и это", - сказал глава государства.