Глава государства раскрыл истинную суть сумгайытских событий - депутат

БАКУ /Trend/ - Мысли, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым на церемонии, посвященной 70-летию основания города Сумгайыт, отражают реальность. Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса, историк Муса Гасымлы. По его словам, в Азербайджане между народом и властью в то время действительно возникла глубокая пропасть:

"В то время в стране произошел политический кризис, независимость Азербайджана оказалась под угрозой. Страна столкнулась с поддерживаемым за рубежом сепаратизмом и угрозой гражданской войны. В таких условиях по просьбе народа мы пригласили в Баку из Нахчывана великого лидера Гейдара Алиева. Именно приглашение Гейдара Алиева в Баку спасло независимую азербайджанскую государственность от распада, защитило народ от угрозы гражданской войны и положило начало строительству реального государства".

Гасымлы также подчеркнул, что на церемонии президент Азербайджана справедливо назвал сумгайытские события провокацией армянских националистов. Глава государства отметил, что годами армянские националисты совершенно необоснованно и глупо хотят очернить Сумгайыт. С полной ответственностью говорю, что сумгайытские события – дело рук отрядов армянских националистов", - сказал он.

«Говоря о событиях в Сумгайыте, Президент Ильхам Алиев отметил, что около десятка армян было убито бандой, возглавляемой армянином Григоряном. А что произошло после? Расследование вела группа, прибывшая из Москвы, то есть расследование было полностью справедливо. Все показания, данные по опознанию личности свидетельствуют, что Григорян убил представителей армянского народа. Он был арестован, все доказательства подтверждены. После этого он был направлен в Армению для отбывания наказания, но там его освободили. Возникает вопрос. Почему Армения выпускает убийцу, погубившего около десяти армян? А все потому, что он выполнял их поручения. Злонамеренное использование событий в Сумгаите придало кампании по очернению Азербайджана более широкий размах и, как следствие, в Нагорном Карабахе вспыхнул конфликт. Я неоднократно говорил об этом.» - сказал депутат

В заключение Гасымлы сказал, что если бы Гейдар Алиев был в то время в Азербайджане, то Нагорно-Карабахский конфликт никогда бы не возник, и земли Азербайджана никогда бы не попали под оккупацию.

(Автор: Джейхун Алекперов, Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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