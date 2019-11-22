Муниципалитеты не используют даже половину созданных для них возможностей

БАКУ/Trend/ - Сегодня муниципалитеты не используют даже половины созданных для них возможностей. Если бы они использовали их хотя бы на 90, не то, что на 100 процентов, то могли бы достичь больших успехов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель начальника Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции Фазиль Мамедов, во время выступления на церемонии открытия «Гендерной муниципальной академии».

По его словам, проблемы муниципалитетов связаны не только с их полномочиями.

«У муниципалитетов есть достаточно широкие полномочия. Одним из больших недостатков является отсутствие инициативы, активности. Финансовые ресурсы не используются должным образом из-за пассивности и безответственности сотрудников муниципалитетов. Но есть и такие муниципалитеты, которые используют эти ресурсы по целевому назначению. Часто у людей создается впечатление, что муниципалитеты пассивны», - сказал Мамедов.

Он добавил, что муниципалитеты многих городов и поселков Азербайджана активно участвуют в решении социальных проблем и ежегодно тратят на это крупные суммы.

«Проблема заключается в том, что работа муниципалитетов не пропагандируется должным образом, поэтому обществу кажется, что муниципалитеты бездействуют», - подчеркнул Фазиль Мамедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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