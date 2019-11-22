Самед Гурбанов: Взаимодействие между Деловыми советами Азербайджана и России вышло на качественно новый уровень

МОСКВА/Trend/ - Российско-азербайджанский региональный форум является эффективной и долгосрочной площадкой для укрепления двухсторонних отношений, развития региональных деловых контактов представителей власти и бизнеса наших стран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на открытии X Российско-Азербайджанского межрегионального форума в Москве председатель правления Азербайджано-российского Делового Совета Самед Гурбанов.

«На прошлогоднем российско-азербайджанском форуме, который проходил в Баку, принимали участие Президенты Азербайджана и России - Ильхам Гейдарович Алиев и Владимир Владимирович Путин. В этом году участие Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, а также председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко в работе форума является наглядным свидетельством большой значимости этой важной международной площадки.

Первостепенной задачей форума является разработка механизмов по достижению стратегических целей, обозначенных руководителями России и Азербайджана в направлении развития торгово-экономических отношений между двумя государствами на региональном уровне. На сегодняшний день мы наблюдаем позитивную динамику роста товарооборота и торгово-экономических отношений наших стран. Динамика роста отмечается и в этом году, и 2018-ом году - в размере 19 процентов. Азербайджан является основным торговым партнером России в регионе Южного Кавказа. По итогам девяти месяцев 2019-го года, 45 процентов от общего торгового оборота России в регионе приходится на Азербайджан. В свою очередь, Россия занимает первое место в ненефтяном экспорте Азербайджана. Сфера торговли и услуг между двумя странами, IT и высоких технологий, стабильно развивается. При этом есть нереализованный потенциал в этих сферах, поэтому нам надо уделять большое внимание этим вопросам», - заявил Самед Гурбанов.

Он отметил, что в рамках программы заседания будут затронуты наиболее актуальные отраслевые вопросы, связанные с развитием потенциала регионов, сотрудничества в различных сферах экономики.

«На сегодняшний день взаимодействие между Деловыми Советами Азербайджана и России вышло на качественно новый уровень.

Идет непрерывный процесс обмена информацией, совместного налаживания прямых контактов между предпринимателями в продвижении их интересов, а также реальная поддержка бизнес-проектов», - заявил Гурбанов.

Отметим, что X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит 22-23 ноября в Москве при организации министерства экономического развития РФ и министерства экономики АР. В форуме участвуют Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы исполнительной власти городов и районов Азербайджана, представители бизнеса обеих стран.

(Автор: Артем Соколов)

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