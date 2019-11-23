Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)

23 ноября 2019 02:09 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 21:56)

БАКУ /Trend/ - В пятницу вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель Азербайджанского молодежного объединения России Лейла Алиева в рамках визита в Российскую Федерацию провела двусторонние встречи с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым и организацией "Молодая гвардия" партии "Единая Россия".

Как сообщает Trend, основной темой встречи были вопросы сотрудничества между структурами и развития взаимовыгодных связей, более близкого и активного участия проживающей в России азербайджанской молодежи в общественной, политической, культурной жизни этой страны, обеспечения их интеграции в российское общество.

На встречах обсуждались также вопросы поощрения инновационных идей и инициатив талантливой и социально активной молодежи, деятельности молодых предпринимателей, в том числе поддержки предложенных ими стартап-проектов, а также сотрудничества в области обеспечения совместного участия в форумах, выставках и других массовых мероприятиях. Было предложено осуществление совместных мероприятий в области патриотичного воспитания молодежи, пропаганды здорового образа жизни и повышения их интеллектуального потенциала.

Коснувшись темы занятости молодежи, стороны провели обстоятельный обмен мнениями о мероприятиях, которые могут быть осуществлены для улучшения трудоустройства азербайджанской молодежи в России.

Успехи, достигнутые в области государственной молодежной политики, проводимой в Азербайджане и в России, обмен опытом, развитие взаимодействия также находились среди обсуждаемых тем.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО) (версия 2)
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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
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