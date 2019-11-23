Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Отношения между Азербайджаном и Россией имеют добрые, прочные традиции добрососедства и дружбы

23 ноября 2019 02:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией имеют добрые, прочные традиции добрососедства и дружбы.

Об этом, в частности, сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила глубокую признательность Владимиру Путину за приглашение посетить Россию с официальным визитом.

"Очень рада вновь быть в Москве. Москва для меня - близкий, дорогой город. Здесь прошли мои студенческие годы. И каждый раз Москва радует глаз. Также хочу выразить Вам благодарность за награждение меня государственной наградой Российской Федерации - орденом Дружбы. Это - высокая оценка моей деятельности, направленной на укрепление российско-азербайджанских дружественных связей. Пользуясь случаем и возможностью, хочу передать Вам привет и наилучшие пожелания от Президента Азербайджанской Республики, который очень ценит отношения с Вами и придает особое значение российско-азербайджанским отношениям. Регулярные встречи между Вами и Ильхамом Гейдаровичем определяют многовекторность и динамизм наших двусторонних связей. А также хочу передать предложение Президента Азербайджанской Республики посетить нашу страну в удобное для Вас время", - сказала Мехрибан Алиева.

"Отношения с Российской Федерацией занимают важнейшее место во внешней политике Азербайджана. Как Вы отметили, по всем направлениям мы видим положительную динамику. Существует регулярный политический диалог на уровне глав государств. Азербайджан и Россия поддерживают друг друга на международной арене. Экономическое сотрудничество уже приносит свои плоды, и это очень радует", - сказала Мехрибан Алиева.

По ее словам, неуклонно растет число туристов из России, посещающих нашу страну. "В прошлом году Азербайджан посетили 900 тысяч россиян. В этом году мы ожидаем рост этого показателя. И конечно, хочу особо отметить наши отношения в гуманитарной сфере. Считаю, что они являются образцовыми. Вы знаете, что в Азербайджане с очень большим уважением относятся к русской культуре, к русскому языку. В нашей столице очень успешно функционируют филиалы Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. С этого года началась совместная реализация программы двойных магистерских дипломов Азербайджанской дипломатической академии и Московского государственного института международных отношений. В 338 школах в Азербайджане обучение ведется на русском языке. В 14 государственных вузах функционируют русскоязычные отделения. В России обучаются 11 тысяч азербайджанских студентов. И, конечно же, многотысячная русская община Азербайджана вносит свой достойный вклад в общее развитие нашей страны", - отметила Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана поблагодарила Владимира Путина за приглашение, за теплый прием, за гостеприимство. "Уверена, что и впредь азербайджано-российские отношения будут успешно развиваться во благо народов Азербайджана и России", - добавила Мехрибан Алиева.

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