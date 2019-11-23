Состоялась церемония открытия павильона «Азербайджан», реконструированного на Выставке достижений народного хозяйства в Москве В открытии приняла участие Первый вице-президент Мехрибан Алиева (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 23 ноября на Выставке достижений народного хозяйства в Москве состоялась церемония открытия после капитальной реставрации и ремонта павильона "Азербайджан".

В церемонии принимали участие находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Выставка достижений народного хозяйства, отмечающая в этом году знаменательный юбилей – 80-летие, в настоящее время вновь восхищает посетителей павильонами различных стран, оригинальными экспонатами. Входящая в число 50 гигантских выставочных центров мира, Выставка достижений народного хозяйства ежегодно принимает 30 миллионов посетителей. С сегодняшнего дня и у Азербайджана есть свой дом на Выставке достижений народного хозяйства. При поддержке Фонда Гейдара Алиева здесь капитально реставрирован павильон "Азербайджан".

Павильон "Азербайджан", считающийся одной из жемчужин уникального выставочного городка - Выставки достижений народного хозяйства, был построен в 1939 году. Реставрационные работы в нашем национальном павильоне были осуществлены с сохранением исторического облика здания, его архитектурно-этнической самобытности.

Директор Выставки достижений народного хозяйства Сергей Шагуров встретил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву и председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина разрезали ленту, символизирующую открытие павильона "Азербайджан".

Затем состоялось ознакомление со стендом, отражающим вид павильона до реконструкции и в ходе проведения ремонтных работ.

Национальный павильон, уникальный архитектурный облик которого сегодня восстановлен, встречает посетителей также новым содержанием. Здесь в семи залах, наряду с экспонатами отражающими древнюю историю, культуру нашего народа, можно получить информацию об истории независимого Азербайджана, достижениях нашей страны в политико-экономической, гуманитарной сферах, ее туристическом потенциале.

В ходе реставрации работа, связанная с орнаментами, началась с очистки их прежних слоев, и под многочисленными слоями был выявлен цвет, считающийся первоначальным. В результате продолжавшейся в течение года напряженной работы были полностью восстановлены мраморные полы, колонны, стены и узоры на потолке, библиотека и оранжерея. Посетителей также ожидают сюрпризы. Так, одна из находок удивила и реставраторов. В ходе восстановления металлических конструкций был обнаружен зарытый в землю фонтан. Его извлекли и восстановили, в настоящее время фонтан установлен в павильоне "Азербайджан".

В постоянном экспозиционном зале представлены национальная музыка, образцы ковроткачества, ремесленничества. Кроме того, в павильоне экспонируются работы известных азербайджанских художников. В экспозиционном зале павильона также представлена информация об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве, интеллигенции страны, сыгравшей важную роль в расширении азербайджано-российских связей. В отдельных залах здесь планируется проведение лекций и конференций на различные темы, а в зоне туризма – презентация информации о туристических возможностях Азербайджана.

В зоне "Торговый дом" представлена продукция, производимая в Азербайджане. Здесь можно ознакомиться с продукцией "Aznar", ООО "Aspi Aqro", "Azersun Holding", "Ширванские вина ", "Gazelli Qrup", ООО "Gilan", "Исмаиллы Шараб -2", ООО "Balxurma" , ООО "Marandi", бренда "Из села в город " , "Xurcun", "Viva" и других местных производителей, а также приобрести национальные сувениры.

После соединения Выставки достижений народного хозяйства с парком "Останкино" ее общая территория превышает 325 гектаров. Здесь представлен ряд шедевров архитектуры, 49 объектов, в том числе павильон "Азербайджан", признаны как образцы культурного наследия.

В библиотеке и читальном зале можно ознакомиться с различными книгами, в том числе изданиями Фонда Гейдара Алиева.

Накануне открытия павильона Фонд Гейдара Алиева издал книгу, отражающую историю павильона "Азербайджан". В книге содержатся различные материалы, на основе архивных фотоснимков показана история павильона "Азербайджан", хроника проделанных здесь комплексных реставрационных работ.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации оставили запись в книге почетных гостей.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева выступила на церемонии.

Выступление

Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

-Уважаемая Валентина Ивановна.

Уважаемые гости, дорогие друзья.

Я сердечно приветствую вас на открытии национального павильона "Азербайджан" на ВДНХ. Я хочу поздравить всех вас с юбилеем этой легендарной выставочной площадки, которой недавно исполнилось 80 лет.

Прежде всего, хочу выразить свою глубокую признательность уважаемой Валентине Ивановне за то, что она принимает участие в открытии нашего национального павильона, а также за ее доброе, теплое отношение к нашей стране. Рада приветствовать всех наших российских гостей, которые участвуют в сегодняшнем мероприятии. Также рада видеть своих соотечественников.

ВДНХ сегодня - это уникальный выставочный город, который входит в число 50 самых крупных выставочных центров мира. Ежегодно ВДНХ посещает около 30 миллионов гостей. Я, конечно же, сегодня испытываю чувство гордости, что в этом архитектурном историческом центре Москвы открывается после реставрации национальный азербайджанский павильон. Он открывает свои двери для всех гостей.

Я хочу выразить благодарность руководству Российской Федерации, Президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству города Москвы, мэру города Москвы господину Собянину за предоставленную нашей стране возможность участвовать в реставрации национального павильона.

Павильон "Азербайджан" был создан по проекту известных азербайджанских архитекторов Садыха Дадашева и Микаила Усейнова в 1939 году. В последующие годы павильон, как и многие другие павильоны на территории ВДНХ, претерпел множество изменений, реконструкций. Так, в 1966 году фасад уникального архитектурного здания был покрыт сплошной металлической коробкой, что, безусловно, полностью изменило его облик. Одним словом, в последующие годы павильон потерял свою архитектурную, функциональную и национальную идентичность. И в 2014 году, когда по инициативе правительства города Москвы было предложено бывшим союзным республикам принять участие в реставрации своих национальных павильонов, Азербайджан с большим энтузиазмом воспринял эту новость, и после подготовительных работ в 2017 году начались реставрационные работы. Реставрационные работы в павильоне велись при поддержке Азербайджанского государства и под руководством Фонда Гейдара Алиева. Была поставлена цель вернуть первоначальный архитектурно-этнический облик этого здания. Велась очень кропотливая работа, были приглашены лучшие специалисты из Азербайджана и России, архитекторы, художники, реставраторы, историки культуры. И сегодня мы видим результат. Мы видим абсолютно восстановленную аутентичность этого здания. Безусловно, такой превосходный результат – это итог командной работы. Я хочу сегодня выразить благодарность всем тем, кто приложил усилия для восстановления нашего национального павильона.

Вместе с восстановленным внешним обликом павильон "Азербайджан" наполнился и новым содержанием. Здесь гости нашего павильона могут ознакомиться и с богатой многовековой историей, культурой, традициями нашего народа, одновременно почерпнуть информацию и о современном, независимом Азербайджане, его достижениях в общественно-политической, экономической, гуманитарной сферах. Конечно же, я не сомневаюсь, что те мероприятия, встречи, выставки, которые в будущем будут организовываться на этой площадке, будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между Россией и Азербайджаном.

Отношения между Россией и Азербайджаном опираются на давние прочные традиции дружбы и добрососедства. Сегодня мы называем наши отношения стратегическим партнерством. Пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за приглашение посетить Россию с официальным визитом и за награждение меня орденом Дружбы. Для меня большая честь получить этот орден, и я воспринимаю эту награду как еще одно подтверждение дружественных российско-азербайджанских отношений.

Сегодня между нашими странами существует активный политический диалог, подтверждением чего являются регулярные встречи на уровне глав государств. Доверительные дружественные отношения между президентами Азербайджана и Российской Федерации определяют динамизм и интенсивность развития наших двусторонних связей практически во всех сферах. Наше успешное экономическое сотрудничество приносит свои плоды. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, а по импорту ненефтяной продукции занимает первое место. Российско-азербайджанский товарооборот показывает устойчивый рост, в прошлом году увеличился на 19 процентов, составил 2,6 миллиарда долларов США, а за 9 месяцев текущего года уже отмечается рост в 26 процентов. Отрадно, что увеличивается объем взаимных инвестиций. Объем российских инвестиций в Азербайджан составляет 4,9 миллиарда, из них миллиард - в ненефтяной сектор. Инвестиции Азербайджана в российскую экономику составляют 1,2 миллиарда.

Неизменно растет количество туристов из России, посещающих Азербайджан. В прошлом году нашу страну посетили 900 тысяч россиян, в этом году мы ожидаем, что эти показатели увеличатся.

Важное место в нашей двусторонней повестке занимает межрегиональное сотрудничество. Азербайджан наладил связи как в экономической, так и в гуманитарной сфере с более чем 70 субъектами Российской Федерации. И сегодня в рамках моего визита мы вместе с уважаемой Валентиной Ивановной примем участие в открытии Х юбилейного межрегионального форума.

Особо хочу подчеркнуть гуманитарные связи, которые связывают наши страны. Как вы знаете, в Азербайджане с глубоким уважением относятся к российской культуре, к русскому языку. У нас в стране в полном объеме сохранено обучение на русском языке. В 338 школах обучение ведется на русском языке, в 14 государственных высших учебных заведениях Азербайджана есть русскоязычные отделения, в 50 школах действует пилотный проект Министерства образования - интенсивное преподавание русского языка. Также успешно сотрудничество на уровне высшего образования. У нас в столице успешно функционируют филиалы Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. С этого года началась совместная реализация программы двойных магистерских дипломов Азербайджанской дипломатической академии и Московского государственного института международных отношений. В России получают образование более 11 тысяч азербайджанских студентов. Я хочу выразить благодарность правительству России за то, что поддерживаются наши студенты, их образование в России.

Многотысячная русская община в нашей стране вносит свой достойный вклад в общее развитие нашей страны. Одним словом, я думаю, что не ошибусь, если назову наши отношения в гуманитарной сфере образцовыми.

Дорогие друзья, я еще раз поздравляю вас с этим знаменательным событием - с открытием павильона "Азербайджан" на территории ВДНХ. Уверена, что и в будущем существующий потенциал для дальнейшего развития азербайджано-российских отношений как в экономической, так и в гуманитарной сфере будет успешно реализован во благо наших народов. Спасибо вам за внимание. Я вам желаю крепкого здоровья и успехов. Спасибо.

Х Х Х

Затем выступила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Выступление

председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко

-Глубокоуважаемая Мехрибан Арифовна.

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья.

Мы собрались сегодня в такой торжественной обстановке по замечательному поводу. Одна из жемчужин ВДНХ открывает вновь свои двери для москвичей, гостей нашей столицы после масштабной реконструкции. Павильон "Азербайджан" - ровесник ВДНХ и был открыт, как уже сказала уважаемая Мехрибан Арифовна, ровно 80 лет назад. Построен он был выдающимися азербайджанскими архитекторами и представлял собой и сегодня представляет, я бы сказала, архитектурную ценность.

Знаменательно, что в открытии павильона принимает участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Арифовна Алиева. Это придает особую значимость сегодняшнему событию. Я очень рада, Мехрибан Арифовна, что вчера Президент Российской Федерации вручил Вам орден Дружбы. Это - оценка Вашего личного вклада в укрепление российско-азербайджанских отношений, за все то многое, что Вы делаете по развитию культуры, гуманитарных проектов. Коллеги, давайте еще раз поздравим Мехрибан Арифовну с высокой государственной наградой.

Мы знаем, что Президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев и Вы очень многое делаете для укрепления дружбы между нашими странами, для развития нашего сотрудничества, в том числе в сфере культуры, гуманитарных связей. Мы это очень высоко ценим.

По задумке азербайджанских архитекторов, предполагалось, что павильон "Азербайджан" будет напоминать посетителям об улицах старого Баку, он как бы будет переносить их на солнечную землю Азербайджана. В украшении павильона были использованы уникальные орнаментальные композиции, фрески, шебеке - ореховые решетки, которые азербайджанские мастера собирают из мелких деталей, не используя гвозди. Здесь была такая национальная традиция, национальная культура, но шло время, вкусы менялись, и в 1960-е годы павильон был перестроен. И к сожалению, очень многое из того, что представляло уникальную ценность, было уничтожено. И пять лет назад была достигнута договоренность о восстановлении павильона "Азербайджан" в его первозданном историческом виде. В 2016 году павильон "Азербайджан" был передан азербайджанской стороне. И за это время уникальными мастерами и Азербайджана, и России были выполнены так точечно, так детально, так замечательно работы. И сегодня мы видим такой красивый восстановленный замечательный павильон. Хочется сказать в первую очередь огромные слова благодарности реставраторам, мастерам, которые вложили свой труд в воссоздание павильона. Все работы по реставрации велись под руководством Фонда имени Гейдара Алиева, который возглавляет уважаемая Мехрибан Арифовна. Спасибо огромное Вам, спасибо Фонду за поддержку и за те уникальные работы, которые здесь были выполнены. Кстати, хочу сказать, что Гейдара Алиевича в России неизменно всегда вспоминают с огромной теплотой, с огромным уважением.

Также хочу сказать огромные слова благодарности мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, который уделял большое внимание ходу реставрации, оказывал необходимую организационную помощь. Здесь присутствуют вице-мэр Наталья Алексеевна Сергунина, передайте пожалуйста, огромные слова благодарности Сергею Семеновичу. Также я хочу поблагодарить чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России - он уже тоже стал неким символом дружбы между Россией и Азербайджаном - Полада Бюльбюльоглу, который также уделял огромное внимание ходу реставрации и восстановления.

Я считаю, что открытие сегодняшнего павильона - это большое событие. Это знак и символ укрепления дружбы между нашими странами. Я уверена, что этот павильон будет носить статус неформального культурного представительства Азербайджана в Москве. И я знаю, что у руководства павильона большие планы по организации различных выставок, конференций, других событий. Таким образом и жители Москвы, и многочисленные гости столицы смогут познакомиться здесь, в этом месте и с древней культурой, и традициями азербайджанского народа, историей его и, конечно же, с современными достижениями Азербайджана. Мы как настоящие ваши друзья, очень рады и гордимся тем, как преображается страна, как много сделано в стране по экономическому, социальному развитию, по улучшению благосостояния граждан. Каким красивым стал город Баку, каждый раз приезжаешь и поражаешься, всегда видишь что-то новое. Поэтому неудивительно, что количество туристов из России растет такими темпами. И Баку, и Азербайджан очень красивая страна, очень гостеприимная, доброжелательная. Я уверена, что количество наших туристов будет и дальше расти. А мы заинтересованы, чтобы росло количество туристов из Азербайджана в Россию, и также будем создавать для этого условия.

Я хочу всех поздравить с этим замечательным событием. Я думаю, что открытие павильона "Азербайджан" на ВДНХ - это такое преддверие Дней культуры Азербайджана, которые запланированы на 2020 год. Для меня была большая честь в ходе недавнего визита в Азербайджан открыть Дни культуры Российской Федерации в Азербайджане. И знаю, какой огромный интерес был к культурным событиям, которые мы организовали. И с таким же нетерпением, уважаемая Мехрибан Арифовна, мы ждем представителей культуры Азербайджана в России. Мы любим Азербайджан. Мы любим азербайджанскую культуру. Я уверена, что они пройдут с огромным успехом.

Еще раз хочу поздравить всех с этим знаменательным событием. Спасибо Вам огромное за те слова, которые Вы сказали в адрес России, и за те усилия, уважаемая Мехрибан Арифовна, которые Вы предпринимаете для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Спасибо.

Х Х Х

Посол нашей страны в России Полад Бюльбюльоглу в своем выступлении назвал открытие павильона "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства историческим событием. Посол отметил, что в свое время было сделано все для того, чтобы Азербайджан был достойно представлен в этом павильоне. И сегодня при поддержке Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, наш павильон возобновляет свою работу.

Отметим, что данный проект играет большую роль с точки зрения межкультурного и межнационального диалога, сближения наших народов.

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