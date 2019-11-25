Депутат: В решении по вынужденным переселенцам необходимо убрать некоторые пункты

25 ноября 2019 20:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В решении Кабинета министров по вынужденным переселенцам, принятом в 2017 году, необходимо убрать некоторые пункты.

Как сообщает в понедельник Trend, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он сообщил, что глава государства всегда оказывал высокое внимание и заботу вынужденным переселенцам в Азербайджане.

«Во всех своих выступлениях глава государства отмечал, что необходимо относиться к вынужденным переселенцам, семьям шехидов, инвалидам с особым вниманием. Но иногда из-за позиций некоторых лиц выносятся такие решения, которые приводят к препятствиям для группы людей, обладающих статусом вынужденного переселенца.

Например, довожу до вашего сведения решение Кабмина от 24 января 2017 года № 11. Здесь отражены правила выплаты пособий. Хочу, чтобы члены правительства обратили внимание на решение, предусматривающее прекращение выдачи пособий вынужденным переселенцам и проживающим вместе с ними членам их семей, которые получили жилую площадь согласно квартирному кодексу или гражданско-правовому договору, но впоследствии продали или подарили его другому лицу. Здесь возникают противоречия.

В другом пункте отмечается, что если вынужденная переселенка выходит замуж за человека, не обладающим этим статусом, то их детям не выдается пособие. Что это за логика? Я призываю соответствующие государственные структуры обратить внимание на этот вопрос», - сказал Эльман Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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