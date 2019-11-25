Главный раввин Женевы выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву

25 ноября 2019 20:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главный раввин Женевы Ицхак Даян направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство.

С чувством глубокого удовлетворения выражаю Вам признательность за приглашение меня, как раввина, родившегося в мусульманской стране Марокко, для участия в панельных обсуждениях проведенного в Баку под Вашим патронатом II Саммита религиозных лидеров мира.

Для меня действительно было высокой честью присутствовать на этом мероприятии с участием религиозных лидеров, политических деятелей и специалистов из различных стран.

Саммит представлял огромное значение с точки зрения поощрения отношений между различными культурами, развития межрелигиозного диалога, а также таких человеческих ценностей, как взаимопонимание и уважение, и констатации значения уважения к человеческому достоинству, солидарности.

Азербайджан является образцовой страной для сосуществования, что произвело приятное впечатление на всех участников мероприятия.

Еще раз выражаю Вам глубокую признательность на высокое гостеприимство.

С нетерпением ожидаю участия в организованных Вами предстоящих мероприятиях и личной встречи с Вашим превосходительством.

Передаю Вам глубокую признательность и самые добрые пожелания", - говорится в письме главного раввина Женевы Ицхака Даяна.

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