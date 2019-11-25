Митрополит Мардина и Диярбакыра выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

25 ноября 2019 21:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Митрополит Мардина и Диярбакыра Филуксинос Салиба Озмен направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство.

Для меня было честью и радостью принять участие в проведенном 14-15 ноября в Баку II Саммите религиозных лидеров мира по случаю 70-летнего юбилея председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и представлять нашего уважаемого патриарха Мора Игнатия II Эфрема Керима и Антакийскую Сурьянскую ортодоксальную церковь.

Хочу отметить, что очень тронут созданными в Азербайджанском государстве под Вашим мудрым руководством условиями взаимного уважения, любви и толерантности между соотечественниками.

Уверен, что Ваша совместная деятельность с его преосвященством шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде служит прекрасным примером для многих стран мира с духовной, культурной и общественной точек зрения.

Да ниспошлет Всевышний Аллах Вашему превосходительству сил и здоровья в служении человечеству и Вашей стране с плюралистским мышлением без религиозной и этнической дискриминации", - говорится в письме Митрополита Мардина и Диярбакыра Филуксиноса Салибы Озмена.

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