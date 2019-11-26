Сергей Марков: X межрегиональный российско-азербайджанский форум имеет большое значение для развития двухсторонних отношений

БАКУ/Trend / - Десятый межрегиональный российско-азербайджанский форум имеет большое значение для развития двухсторонних отношений.

Об этом сказал Trend генеральный директор Института политических исследований, известный российский эксперт Сергей Марков.

Как отметил эксперт, такого рода форумы являются площадкой, на которых происходит взаимодействие и создание новых проектов сотрудничества между различными регионами, различными бизнес-структурами, а также между регионами и бизнес-структурами.

«Собственно именно там обсуждаются и заключаются конкретные контракты. В частности, на этом форуме были обсуждены проекты, связанные с поставками грузовых автомобилей, обмене сельхозпродукцией и другие проекты. Очень важно для представителей бизнеса и регионов, что в этих мероприятиях участвовали представители высшей государственной власти, такие как Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. А еще раньше на форуме присутствовали президенты России и Азербайджана - Владимир Путин и Ильхам Алиев. Потому, что высокие государственные деятели формируют основные приоритеты работы правительств, регионам и бизнесу становится более понятно - в каком направлении для них более перспективно развивать свое двухстороннее сотрудничество», - сказал Марков.

Далее, он отметил, что Россия и Азербайджан расширяют сотрудничество во многих сферах.

«Сегодня наиболее приоритетное среди них это – освоение ресурсов Каспийского моря, а также формирование транспортных коридоров Север-Юг, сотрудничество в военно-технической области. Известно, что Россия продает много современного вооружения Азербайджану. Помимо этого, активно развивается сотрудничество в области добычи и транспортировки энергоносителей. В частности, через территорию Турции, Россия и Азербайджан поставляют свой газ на рынки Европейского союза. И поэтому, и Россия и Азербайджан весьма заинтересованы в отсутствии конкурентов на рынке экспорта газа, чтобы они могли максимизировать свою прибыль за счет сотрудничества», - сказал российский эксперт.

Кроме этого, как отметил Марков, Россия и Азербайджан заинтересованы в максимальном использовании биоресурсов Каспийского моря.

«Очень важно, чтобы там шла цивилизованная эксплуатация этих ресурсов, чтобы все было хорошо организовано, с возможностью извлечения максимальной прибыли, но при условии не разбазаривания, а сохранения и приумножения биоресурсов Каспийского моря», - сказал эксперт.

Далее, он отметил, что рост торговли между Россией и Азербайджаном является действительно выдающимся - 18 процентов в 2018 году и 26 процентов уже в 2019 году, это прекрасный результат.

«Даже в отношениях с ближайшими союзниками России - Беларуси, Казахстаном, которые являются участниками Евразийского экономического сообщества, сегодня мы видим минимальный рост торгового оборота. В отношениях с Азербайджаном наблюдается очень большой рост торговли. Здесь значение имеют и взаимные закупки нефти, электроэнергии. На российском рынке очень хорошо востребована азербайджанская сельхозпродукция, а также для российского потребителя очень интересен туристический потенциал Азербайджана. Вероятно, что по итогам 2019 года, число российских туристов, посетивших Азербайджан, превысит миллион. Посещение Баку, прекрасного города, переживающего настоявшую урбанистическую революцию, превращающегося в музей под открытом небом, становится модным среди российской молодежи», - сказал эксперт.

Кроме того, как отметил Марков, Азербайджан всегда поддерживает Россию во всех международный проектах.

«А Россия всегда поддерживает проекты, которые важны для Азербайджана. В частности Европейские игры, Бакинский гуманитарный форум, и многие другие проекты. Я думаю, что такое сотрудничество между Россией и Азербайджаном будет развиваться, поскольку в его основе непротиворечивость интересов и прекрасные отношения лидеров стран, президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, прекрасные отношения на уровне народов, а также диаспор близко связывают нас друг с другом. Россия и Азербайджан сотрудничают и в рамках Минской группы ОБСЕ», - подытожил директор института.

Отметим, что X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум прошел 22-23 ноября в Москве при организации министерства экономического развития РФ и министерства экономики АР. В форуме приняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы Исполнительной Власти городов и районов Азербайджана, представители бизнеса обеих стран.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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