Азербайджан примет участие в международной конференции в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Глава рабочей группы Милли Меджлиса по парламентским связям с Казахстаном Адиль Алиев и депутат Нагиф Хамзаев сегодня прибыли с визитов в столицу Казахастана - Нур-Султан для участия в международной конференции на тему "Институт президентства: Модель Казахстана", сообщает во вторник Trend.

В ходе конференции депутат Адиль Алиев примет участие в обсуждениях, посвященных созданию института президентства в Казахстане, роли первого президента страны Нурсултана Назарбаева в укреплении казахстанского государства, создании и развитии традиций парламентаризма.

Депутат Нагиф Хамзаев примет участие в первом заседании молодых парламентариев тюркского мира на тему "Ценность молодежи и парламентская солидарность". Одна из главных целей мероприятия - создание возможности для обмена опытом молодых парламентариев в рамках Тюрк ПА. Визит завершится 28 ноября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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