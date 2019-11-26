НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана (ФОТО)

26 ноября 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе с председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Говоря о 25-летнем устойчивом сотрудничестве между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом, министр обороны отметил развитие этих отношений, деятельность азербайджанской армии в рамках различных программ и вклад, вносимый нашей страной в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.
Касаясь военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник Гасанов, напомнив политическую поддержку НАТО территориальной целостности и суверенитета нашего государства, довел до внимания, что это служит укреплению евроатлантической безопасности и важно для регионального мира и стабильности, а также выразил уверенность в том, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении.
В свою очередь главный маршал авиации сэр Пич отметив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, высоко оценил участие нашей страны в борьбе против терроризма, её значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе, высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане, и особо подчеркнул активное участие азербайджанских военнослужащих во многих программах Альянса, а также уровень подготовки наших офицеров, проходящих службу в различных штабах НАТО.
Главный маршал авиации сэр Пич, отметив, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана, подчеркнул, что Альянс выступает за мирное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.
Гость выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также за содействие в проведении встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в Баку.
В ходе встречи были обсуждены вопросы оперативной подготовки, проведения учений, развития военного образования, достижения взаимодействия сил в рамках программ сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества и возможном вкладе нашей страны в миссию НАТО в Ираке.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана (ФОТО)
  • НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана (ФОТО)
  • НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана (ФОТО)
  • НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана (ФОТО)
Новости по теме
Герасимов и глава Военного комитета НАТО обсудили отношения России и альянса
Политика 18:20
В Баку прошла встреча начальников Генштабов ВС Азербайджана и России (ФОТО)
Политика 18:14
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:48
Столтенберг призвал Париж не делать выбора между НАТО и ЕС
В мире 22 ноября 04:08
В администрации Трампа заявили об опасности Договора по открытому небу
США 21 ноября 18:23
Мидорад Додик заявил, что Республика Сербская не намерена вступать в НАТО
Европа 21 ноября 04:15
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Это беспрецедентный случай в международной политике, когда не первое лицо государства принимается на самом высоком уровне - Президентом ведущей страны мира
Политика 19:12
В Баку прекращена деятельность кондитерского цеха
Экономика 18:57
В Казахстане внедрят сервис-хранилище данных оборота нефти и газового конденсата
Энергетика 18:29
Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
Стиль 18:28
В Грузии началось строительство электромоторного завода
Бизнес 18:24
Посол: Визит болгарского министра в Баку - весомый вклад в сотрудничество в сфере борьбы с преступностью
Политика 18:22
Герасимов и глава Военного комитета НАТО обсудили отношения России и альянса
Политика 18:20
Спрос на облигации Минфина Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 18:16
В Баку прошла встреча начальников Генштабов ВС Азербайджана и России (ФОТО)
Политика 18:14