Президент Ильхам Алиев: Чего можно ожидать от руководителя страны, который отождествляет Нжде с Молотовым?

БАКУ /Trend/ - Чего можно ожидать руководителя страны, который отождествляет Нжде с Молотовым?

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета.

Глава государства отметил, что недавно мы решением 120 стран стали председательствовать в Движении неприсоединения.

"Должен вам сказать, и проведенный в Баку Саммит еще раз подтвердил, что между этими странами достаточно много разногласий. Есть страны, которые находятся в состоянии войны друг с другом. Есть страны, у которых нет дипломатических отношений. Но все они – все 119 проголосовали за нас. Уникальная ситуация. Ни одна из них не воздержалась или не проголосовала против. Почему? По той причине, о которой я сейчас сказал. Нам верят, нас знают, знают, что наши слова не расходятся с делами. Знают, что мы ни перед кем не склоняем голову, даже если окажемся лицом к лицу с самыми тяжелыми испытаниями, самыми тяжелыми провокациями. За этот период таких провокаций было немало. Вспомним 2003 год. Попытка переворота в Азербайджане после президентских выборов. Ни для кого не секрет, что я одержал чистую победу на президентских выборах, потому что люди проголосовали за политику Гейдара Алиева. Были учинены беспорядки. 2005 год. На Азербайджан уже указывали как очередное место в череде тех революций. Были выпущены майки с надписью «Грузия, Украина, Кыргызстан, Азербайджан». То есть, четвертыми должны были стать мы, а после нас – другие. Мы остановили эту чуму, эту болезнь, это зло. Сейчас весь мир видит, что эти революции принесли тем странам только несчастье, сегодня они оказались лицом к лицу со своими проблемами, там не утихают беспорядки. Потому что там были посеяны эти ядовитые семена революции. Так же, как тандем Народный Фронт-Мусават как ядовитый сорняк оставался у власти в течение года. Они настолько отравили все вокруг, что до сих пор влияние этого яда ощущается в некоторых местах. Поэтому очередным пунктом должны были стать мы, они даже завезли оранжевые майки, просто элементы, называющие себя оппозицией, еще раз показали свою тупость. Они должны были подумать, что в ноябре должны состояться парламентские выборы, а ноябрь бывает холодным. Поэтому они не знали, как надеть эти майки, некоторые надевали поверх пиджака. То есть, была очень смешная картина. И это не получилось. Почему?! Народ не захотел! Народ сказал: хватит, мы видели вас, как ради борьбы за власть вы грабили, избивали, оскорбляли, убивали, бомбили Гянджу, развязали гражданскую войну, продали Карабах, продали Шушу, продали Лачин. А затем бежали, как дезертиры, президент - в Келеки, государственный секретарь – в Келеки, а другие заморозили свои должности. Что это за власть? Разве можно быть такими трусами? Даже обычный человек, не считающий себя лидером, не допустит такого позора. Но они ничего не стыдятся. Недавно мы все вновь наблюдали ту же картину. Это позор, они что – больные, сумасшедшие, ей богу, не нахожу слов. Поэтому сегодня в лагере оппозиции возникла пустота, и наши недоброжелатели пытаются использовать молодежь, чтобы поднять ее против народа", - сказал Президент.

По его словам, должна быть создана здоровая оппозиция.

"Преданная государственности, привязанная к народу, действительно выступающая с предложениями, критикующая власть, но вносящая конструктивные предложения, указывающая путь. Мы будем только рады, если появится такая оппозиция. Это действительно помогло бы нашей работе. Сейчас мы все взяли на себя, может быть, какой-то альтернативный подход или же позиция могут помочь? Но этого нет и в ближайшем будущем не предвидится", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что наши внешнеполитические успехи не ограничиваются лишь этим председательством.

"Хотя это очень важный вопрос. Посмотрите, какие важные события произошли всего лишь за два месяца – в октябре-ноябре. По приглашению Президента Путина я принял участие в Дискуссионном клубе «Валдай». Туда были приглашены всего 3 главы государства, в том числе Азербайджан. Это еще раз говорит о том, какое большое значение Россия и ее Президент придают Азербайджану, с каким уважением к нам относятся. Там я сказал свое слово в прямом эфире. Я мог бы сказать это и в Баку, в каком-то районе. Кто бы это услышал? Наши. То есть, мы говорим это не для себя, мы говорим для того, чтобы знал весь мир. И там в прямом эфире я сказал: «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак». Весь мир еще раз увидел, что Карабах принадлежит Азербайджану, весь мир еще раз узнал эту истину. После этого на Саммите СНГ – он состоялся спустя несколько дней после «Валдая» - я отметил, что мы находимся в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы не можем позволить, чтобы на пространстве СНГ возводили памятники фашистам. Я сказал, что в Армении фашисту Гарегину Нжде возведен 6-метровый памятник, он должен быть снесен, это неприемлемо. Сказал, что в то время он был арестован и сгнил в тюрьме. Хочу также отметить, что организация, которая произвела арест, называлась «СМЕРШ». Тем, кто не знает, хочу сообщить, что это аббревиатура означает «Смерть шпионам». То есть, он был арестован как шпион, его лишили свободы на 25 лет, фактически приговорили к смерти, и он умер во Владимирской тюрьме. Посмотрите, что ответил премьер-министр Армении? Он сказал, что и Солженицын был в лагере, и диссиденты сидели в тюрьме. То есть, этот человек отождествляет Солженицына и других людей, арестованных за свободу слова и впоследствии реабилитированных, с фашистом Нжде. Это говорит о том, что власть в Армении может поменяться, но фашистская сущность этой страны – не меняется. Я дал им шанс. В своем выступлении я сказал, что его установила прежняя власть. Если нынешняя власть называет себя демократической, то пусть снесет, разрушит этот памятник. Пусть смоет с Армении это пятно. Чтобы они избавились хотя бы от одного пятна. Нет, посмотрите до чего дошла их фашистская сущность, что они утверждают, что он сражался с турками. То есть, это для них главное. Они и детей воспитывают так, в духе ненависти к нам, Турции, мусульманам",- сказал Президент.

Глава государства отметил, что неоднократно обращался к мусульманским странам.

"Открыто обращался, говорил: как вы обнимаетесь с Арменией? Как вы приглашаете их лидеров? Разве вы не видите, что они сравняли с землей наши мечети? Не видите, что они осквернили наши мечети? Посмотрите - есть снимки – во что они превратили Агдамскую мечеть, шушинские мечети, мечети на других оккупированных землях? Ведь эти мечети принадлежат не только нам, но и всему мусульманскому миру. Как можно закрывать на это глаза? Как можно так лицемерить? Мы неоднократно проводили мероприятия, связанные с исламской солидарностью, излагали свою позицию. Мы продолжим это, и памятник фашисту Нжде находится на повестке дня. Пусть некоторые мусульманские страны, наладившие отношения с этим преступным государством, делая это и открывая объятия фашистам, хотя бы представят эти разрушенные мечети и спросят у себя: с кем я обнимаюсь?!", - сказал Президент.

По его словам, поэтому наша политика в этом направлении будет продолжаться.

"Но дело на этом не заканчивается. Премьер-министр Армении допустил на Ашгабадском саммите большую ошибку, сравнив Солженицына с фашистом. Но хоть после этого бы сделал вывод, потому что в печати, причем в российской, другой печати его высмеяли: что он говорит, о чем он, что это такое? Смотрите, что он сказал потом. На встрече с российскими журналистами он сказал: Ну и что, что Нжде встречался с Гитлером, Молотов тоже встречался с Гитлером. Знаете, комментарии уже излишни. Молотов был министром иностранных дел Советского Союза, он встретился в 1939 году, чтобы устранить вероятность войны. Он не служил Гитлеру. Он являлся одним из ведущих лиц Советского Союза, возглавлявшего антигитлеровскую коалицию. Разве можно отождествлять его с Нжде?! Я привожу эти примеры еще и для того, чтобы молодежь хорошо училась, не попадала в будущем в такое смешное положении, хорошо знала историю. Но сегодня это говорит руководитель той страны. То есть, чего можно от них ожидать? Риторический вопрос", - подчеркнул Президент.

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