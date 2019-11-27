Встреча Россия-НАТО в Баку подтверждает, что мир воспринимает Азербайджан как надежного партнера — депутат

БАКУ /Trend/- Подобные встречи высокого уровня, бесспорно, показывают значимость Азербайджана на международной арене, и то, что он стал сильным государством. Азербайджан вносит свой вклад в поддержание мира, стабильности на земле, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев, комментируя встречу начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО сэром Стюартом Пичем в Баку.

По словам депутата, Азербайджан — одна из очень редких стран мира, которая с высокой точностью выполняет взятые на себя обязательства: «Это существенно расширяет круг сторонников Азербайджана. Излишне объяснять какой степени важно расширение общения между НАТО и Россией с точки зрения глобальной безопасности. Эти контакты в Баку указывают на то, что и Россия, и Запад считают Азербайджан своим надежным партнером».

Алиев подчеркнул, что проведение таких встреч в Азербайджане укрепляет политический и дипломатический потенциал страны в рамках нагорно-карабахского конфликта: «Проведение именно в Баку встречи между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Военного комитета НАТО сэром Стюартом Пичем - показатель растущего авторитета Азербайджана на международной арене. Благодаря заслуженному доверию в мире Азербайджан стал местом проведения ряда политических, экономических, военных, энергетических, транспортно-коммуникационных, спортивных и культурных мероприятий глобального значения. Все эти мероприятия Азербайджан проводит на высочайшем уровне. Поэтому НАТО и Россия доверяют Азербайджану. Азербайджан, как глашатай мира, играет роль моста между цивилизациями, государствами и народами. Азербайджан ведет сбалансированный внешнеполитический курс, поддерживает нормальные отношения со странами НАТО и Россией и осуществляет стратегическое партнерство, поэтому стороны предпочитают проводить такие встречи в Баку. Кроме того, Азербайджан – надежный партнер НАТО и азербайджанские военнослужащие служат в Афганистане наряду с военнослужащими НАТО. Недавно число наших военных увеличилось на 30 процентов, и сейчас их количество составляет 120 человек. Мы также работаем и в рамках Программы партнерства во имя мира. В то же время, обеспечиваем важную логистическую и транспортную поддержку грузам, следующим в Афганистан. Обо всем этом глава государства рассказал, принимая официального представителя НАТО».

Отметим, что 26 ноября 2019 года в Баку состоялась встреча между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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