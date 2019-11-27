Азербайджан будет участвовать в заседаниях Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ

27 ноября 2019 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Страсбурге 28 и 29 ноября пройдут заседания Бюро и Постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает в среду Trend.

В мероприятиях примет участие глава парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

На заседаниях будут обсуждаться вопросы по внешним связям ПАСЕ и переходе к Грузии руководства в Комитете министров СЕ, а также рассмотрен ряд организационных вопросов.

Сеидов выступит по вопросам повестки заседаний.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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