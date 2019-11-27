Али Асадов побывал в оползневой зоне, дал соответствующие поручения

БАКУ/Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов и руководители соответствующих структур провели осмотр оползневой зоны в Бибиэйбате.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он подчеркнул, что соответствующим структурам даны предварительные поручения. По его словам, для осуществления неотложных мер, к процессу привлечены иностранные и местные специалисты.

«После детального анализа ситуации специалистами, за короткий срок будет вынесено решение - в каком направлении будут вестись восстановительные работы», - сказал Мамедов.

Отметим, что 24 ноября на территории поселка Бибиэйбат Сабаильского района Баку произошёл оползень. В результате происшествия асфальтовое покрытие дороги разрушилось.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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