Отождествление Нжде с Молотовым исходит из фашистской идеологии государства Армения - депутат

28 ноября 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В каждой стране молодежь является ведущей силой общества. Азербайджанская молодежь тоже активно участвует в общественной жизни страны, сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиндж Гусейнова.

«На церемонии, посвященной 100-летию БГУ, Президент Ильхам Алиев дал очень ценные советы молодежи. И азербайджанская молодежь всегда должна руководствоваться ими в жизни и работе, - сказала депутат.

Гусейнова отметила, что в своей речи глава государства подчеркнул, что в дальнейшем своем развитии Азербайджан должен надеяться только на себя, и в этом процессе молодежь должны сыграть ведущую роль, она должна беречь свою историю, быть приверженной национальным обычаям и традициям: «Подчеркнув, что жить в период независимости большое счастье для молодежи, глава государства коснулся роли молодежи во всестороннем развитии страны, сказал, что они активные члены общества. Президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджанская молодежь должна глубоко изучать знать свою историю, расти и воспитываться в духе патриотизма, в национальном духе».

Депутат отметила, что выступая на мероприятии в БГУ, глава государства напомнил, как на Ашгабадском саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил большую ошибку, отождествив Нжде, служившего фашизму, с тогдашним министром иностранных дел СССР Молотовым, выставив себя посмешищем. Это связано с тем, что премьер-министр Армении не знает историю, а также потому, что в Армении фашизм вознесен на уровень государственной политики».

Ссылаясь на выступление главы государства, депутат сказала, что определенные внешние круги не хотят развития Азербайджана. «Поэтому необходимо демонстрировать солидарность, надеяться только на себя и свои силы. «Граждане Азербайджана и впредь должны консолидироваться вокруг главы государства, беречь национальные духовные ценности, мобилизовать все силы и возможности во имя будущего развития страны и граждан».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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