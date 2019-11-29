В связи с муниципальными выборами в Азербайджане начинается выдача избирателям открепительного удостоверения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начинается процесс выдачи избирателям открепительного удостоверения (для голосования) в связи с назначенными на 23 декабря муниципальными выборами, сообщает в пятницу Trend.

Выдача участковыми избирательными комиссиями открепительного удостоверения (для голосования) должна быть осуществлена за 24-3 дня до дня голосования, то есть с 29 ноября по 20 декабря 2019 года включительно.

Срок передачи открепительных удостоверений окружными избирательными комиссиями истек 28 ноября. Открепительные удостоверения передаются окружными избирательными комиссиями участковым избирательным комиссиям за 45-25 дней до дня голосования, то есть с восьмого до 28 ноября 2019 года включительно.

Отметим, что для участия в муниципальных выборах обратились более 42 тысяч человек.

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