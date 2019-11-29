На международной конференции молодые представители 25 стран осудили Армению (ФОТО)

Вчера при совместной организации Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ, Молодежный Форум ОИС) имеющего дипломатическую аккредитацию в Баку, правительства Татарстана и Молодежного Движения Татарстана «Сэлет», завершилась «Первая Международная Молодежная Конференция Модель ОИС-Евразия», которая продлилась в течение 5-ти дней в городе Казань. На церемонии открытия мероприятия выступили заместитель Министра Молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, Генеральный директор ЕРЦ, Молодежного Форума ОИС Эльмаддин Мехтиев, руководитель Центра по Развитию Туризма Татарстана Диьбер Садыхова, Генеральный директор Молодежного Форума ОИС Расул Омаров, ректор Булгарской Исламской Академии Данияр Абдуррахманов, председатель Молодежного Движения Татарстана Айгуль Габдрахманова, а также верховные консулы Турции и Узбекистана в Казани, которые отметили важность этого мероприятия, а также подчеркнули значимость подобного рода мероприятий с точки зрения необходимости повышения информированности и активного участия молодежи в глобальных процессах.

В конференции приняли участие более 100 молодых лидеров, представляющих 25 стран, которые в рамках комитета по культуре, экономике и гуманитарным вопросам вели активные дискуссии, находящиеся в повестке ОИС.

В последний день конференции, в принятой итоговой резолюции представителями молодежи, было осуждено варварское уничтожение культурного наследия и имущества, принадлежащего азербайджанскому народу в результате оккупационной политики Армении и с целью сохранения этого наследия было выражено требование у Армении выполнить 4 резолюции СБ ООН. Также была принята резолюция о необходимости закрытия опасных АЭС, находящихся в Южном Кавказе.

В итоговом дне конференции, студент Университета АДА Суат Мурадов был избран как «самый хороший делегат», а студентка Азербайджанского Государственного Экономического Университета из Непала Даршана Гурунг и студент Академии Государственного Управления Азер Хазиев были избраны как члены «самой хорошей делегации».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.