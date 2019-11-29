Президент Азербайджана Ильхам Алиев: Средства Государственного нефтяного фонда в большой степени обусловливают общее развитие нашей страны

БАКУ /Trend/ - Средства Государственного нефтяного фонда в большой степени обусловливают общее развитие нашей страны.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Исрафила Мамедова в связи с его назначением на должность исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

"Государственный нефтяной фонд является нашим стратегическим активом. В этом году мы будем отмечать 20-ю годовщину создания фонда. Знаменательно, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана был создан через 2 года после добычи первой нефти с платформы "Чираг" - в 1999 году. Создание Фонда является историческим решением великого лидера Гейдара Алиева. Сегодня данное решение показывает, какой это был правильный и своевременный шаг. Должен также сказать, что предложение о создании Нефтяного фонда великому лидеру дал я. В то время в правительстве были различные мнения, и некоторые члены правительства выступили против этого. Их предложение заключалось в том, чтобы все доходы от нефти поступали в бюджет и ежегодно расходовались. Если бы был выбран этот подход, то сегодня в нашем Государственном нефтяном фонде не было бы денег. Я выступил против этого предложения, старался доказать, что для прозрачного хранения средств, направления их в стратегические сферы нашей страны и сохранения будущим поколениям обязательно должен быть создан Государственный нефтяной фонд, и добился этого. По моей инициативе делегация из представителей государственных структур Азербайджана была командирована в различные страны, где ознакомилась с деятельностью аналогичных фондов. После этого мы остановились на самой прозрачной и работающей модели в мире и приняли ее. Опыт минувших 20 лет свидетельствует о том, что это было единственно правильное решение. Могу сказать, что это было историческое решение, потому что средства Государственного нефтяного фонда - аккумулируемые там доходы от нефти, а теперь уже и от газа в большой степени обусловливают общее развитие нашей страны", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Мы смогли реализовать важные социальные проекты, стоящие перед нашей страной, добавил он. "Улучшение условий жизни вынужденных переселенцев осуществляется посредством именно Государственного нефтяного фонда. На эти цели израсходованы миллиарды долларов. Ежегодно за счет трансфертов в бюджет из Государственного нефтяного фонда мы можем реализовывать социальные проекты, это создает возможности для повышения зарплат, пенсий, пособий. В то же время Нефтяной фонд финансирует отрасли, считающиеся стратегическими для нашей страны. Инициатива, связанная с обучением азербайджанской молодежи в ведущих вузах мира, также обеспечена Фондом. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор, другие важные стратегические проекты, строительство буровых установок - все это реализовано за счет средств Государственного нефтяного фонда", - подчеркнул глава государства.

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