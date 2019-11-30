ГУП Баку распространило информацию в связи с акцией "Народного движения Азербайджана"

30 ноября 2019 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Главное управление полиции (ГУП) Баку распространило информацию в связи с акцией "Народного движения Азербайджана".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу управления, в сообщении сказано:

"Организация, называемая "Народным движением Азербайджана", 30 ноября провела в расположении тренировочной базы спортивного клуба "Нефтчи", в поселке Локбатан Гарадагского района столицы митинг, согласованный с Исполнительной властью города Баку .

На митинге, который продолжился с 15:00 до 17:00, приняло участие до 450 членов движения и сторонников организации.

Во время митинга не были зафиксированы какие либо случаи нарушения правопорядка и действующего законодательства".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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