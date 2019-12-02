Тофиг Аббасов: Роспуск Милли Меджлиса связан с вызовами времени

БАКУ /Trend/ - Думаю и для общественности не было секретом, что Милли Меджлис во многом был подвержен инерции бездеятельности. Он не выдерживал тот ритм, который наблюдается у нас сегодня в общем развитии страны.

Об этом в Trend сказал политический обозреватель Тофиг Аббасов.

«Рациональные реформы всегда служат духу времени. При инициировании законодательных изменений берется во внимание особенность текущего момента и консолидируются собственные возможности. Если в стране наличествует атмосфера политической стабильности, то в общественном мнении превалирует понимание необходимости и необратимости перемен. Как результат, ресурсы автоматически концентрируются на том, чтобы большой организм как можно быстрее избавился от балластов» - сказал эксперт.

По словам политического обозревателя, сегодня общественно-политическая обстановка в Азербайджане стабильная, и как следствие, это способствует претворению в жизнь масштабных преобразований:



«Речь идет конечно же об осуществлении крупномасштабных процессов как в стране, так и регионе. Поэтому законодатели заинтересованы в динамичной гибкости и интеллектуальной активности нового парламента. Это требование связано и с грядущими вызовами. В целом же, стилистика структурных и институциональных перестановок показывает масштабность политического мышления Президента Ильхама Алиева. Эти шаги послужат расширению оперативного простора для молодого поколения» - подытожил свои мысли Аббасов.

(Автор: Алигусейн Гулу-заде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @a1ihuseyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.